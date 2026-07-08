ذا أثلتيك: جيماريش يبلغ نيوكاسل برغبته في الرحيل.. وأرسنال يتحرك لضمه

أبلغ البرازيلي برونو جيماريش إدارة نيوكاسل يونايتد برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل الانتقال إلى أرسنال.

برونو جيمارايش النادي : نيوكاسل يونايتد أرسنال

وبحسب شبكة ذا أثلتيك البريطانية، فإن أرسنال كثف تحركاته في الساعات الأخيرة لحسم الصفقة، ويستعد لتقديم عرض تصل قيمته إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أنه رغم ذلك، لم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية بين الناديين.

وأشار التقرير إلى أن موقف نيوكاسل لم يتغير حتى الآن، إذ لا ينوي النادي فتح باب التفاوض أو الاستماع إلى عروض تخص لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاما.

وخاض برونو جيماريش مع نيوكاسل 195 مباراة مسجلا 31 هدفا وصنع 32 آخرين.

وودع برونو جيماريش منافسات كأس العالم مع منتخب البرازيل بعد الهزيمة أمام النرويج بهدفين مقابل هدف في دور الـ16.

وتأهل منتخب البرازيل متصدرا المجموعة الثالثة في كأس العالم والتي ضمت كل من: "المغرب، وهايتي، واسكتلندا".