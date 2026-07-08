خبر في الجول - استقبال رئاسي منتظر لبعثة منتخب مصر

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 20:35

كتب : بسام أبو بكر

بعثة منتخب مصر

تصل بعثة منتخب مصر إلى مطار برج العرب في الإسكندرية على متن طائرة خاصة.

وانتهى مشوار منتخب مصر في كأس العالم بالخسارة من الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بعثة المنتخب ستصل صباح الجمعة المقبل وستحظى باستقبال رئاسي رسمي.

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وكشفت شركة مصر للطيران إقلاع طائرة خاصة من القاهرة إلى مدينة أتلانتا الأمريكية لإقلال بعثة المنتخب إلى البلاد.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.

بعثة منتخب مصر كأس العالم
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