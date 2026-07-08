خبر في الجول - عرض ليبي كبير لضم لاكاي من سيراميكا كليوباترا

تلقى فخري لاكاي مهاجم سيراميكا كليوباترا، عرضا للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فاخري لاكاي النادي : سيراميكا كليوباترا

وعلم FilGoal.com أن لاكاي تلقى عرضا ماليا كبيرًا من أحد الأندية الليبية.

وخرج المهاجم الجنوب إفريقي من حساب الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا استعدادا للموسم الجديد.

ويتبقى لـ فخري لاكاي موسمين في عقده مع سيراميكا كليوباترا، حيث ينتهي عام 2028.

وانضم لاكاي إلى سيراميكا كليوباترا، قادما من بيراميدز، في صيف 2025 على سبيل الإعارة، قبل شراء عقده بشكل نهائي.

وخاض اللاعب صاحب الـ 29 عاما، 30 مباراة الموسم الماضي مع سيراميكا.

وسجل لاكاي 6 أهداف، وصنع 6 آخرين.

وتوج فخري لاكاي ببطولتي كأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا مع بيراميدز، فيما توج ببطولة كأس الرابطة مع سيراميكا كليوباترا.