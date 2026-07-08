كأس العالم - محمد هاني: مصر أولا في الخسارة قبل المكسب

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 19:08

كتب : FilGoal

محمد هاني - مصر - أستراليا

دافع محمد هاني ظهير أيسر المنتخب المصري، عن ألوان قميص بلاده بعد الخروج من كأس العالم 2026.

وودع المنتخب المصري كأس العالم بعد الخسارة الدرامية أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ 16 للمونديال.

وكتب هاني "مصر النهاردة.. مصر بكرة.. مصر كل يوم.. مصر في الخسارة قبل المكسب."

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وأضاف نجم المنتخب "جاءت مصر، وجاء المصريون، ثم جاء التاريخ."

وأتم "أمام أعين العالم كله، مرّ المصريون من هنا."

وشارك هاني في كافة مباريات المنتخب المصري الخمسة في كأس العالم.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.

وصنع هاني هدفا وحيدا في كأس العالم أمام نيوزيلندا، بعدما مرر كرة عرضية نجحا مصطفى زيكو في استغلالها في الشباك.

محمد هاني منتخب مصر كأس العالم
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