كأس العالم - مؤتمر ديشامب: آمل أن يقدم تيو مباراة جيدة مثل الحكم الفرنسي

كشف ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا على أن تعيين حكما أرجنتينيا لمباراة المغرب لا يقلقه، وشدد على أنه يعمل فقط على التركيز للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من المباراة.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة المغرب غدا الخميس في إطار الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026 الجارية حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "لا أشعر بأي قلق بشأن وجود أي تأثيرات، قد يطرح الآخرون هذه الأسئلة، لكن بالنسبة لي هناك تعيينات ولا يمكننا تغييرها".

وواصل "أثق في الحكام، وآمل أن يقدم السيد تيو وطاقمه مباراة جيدة كما فعل فرانسوا لوتيكسييه وطاقمه في مباراة أخرى".

وأردف "بالطبع ستكون هناك قرارات قابلة للنقاش، لكن ذلك يعتمد دائما على الطرف الذي ينظر إليها، بالنسبة لي، منافسي هو المغرب وليس الحكم، ودوره هو تطبيق قوانين اللعبة بأكبر قدر ممكن من العدالة".

وعن حالة أوريلين تشواميني قال: "تشواميني يشعر بتحسن كبير، غادرت مقر إقامة المنتخب مبكرا للحضور إلى المؤتمر، وسأراجع موقفه مع الجهاز الطبي، لكن المؤشرات إيجابية، وقد يشارك غدا وفقا لما ستحدده التدريبات الأخيرة، أما بقية اللاعبين فجميعهم جاهزون للمباراة".

وعن المنتخب المغربي قال: "المغرب غير مدربه قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة، لكنه حقق تطورا كبيرا في مستواه، إنه منتخب قوي، سواء عندما واجهناه في نصف النهائي أو خلال مشواره إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، ويمتلك لاعبين على مستوى فردي مميز يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية".

وواصل "على المستوى الجماعي، هو فريق منظم يعرف لاعبوه بعضهم البعض جيدا، كما أجرى بعض التعديلات على أسلوب لعبه، تغيير المدرب قبل بطولة كبيرة ليس أمرا سهلا، لكنهم تأقلموا بسرعة مع المدرب الجديد".

وأتم "هدفنا هو الوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة، في كرة القدم قد تصنع ست فرص، لكنك تسجل منها هدفا أو هدفين فقط، والأمر يعتمد على جودة استغلال الفرص المتاحة".

وعن حالة كيليان مبابي قال: "مبابي في حالة جيدة، ولا أريد العودة إلى الماضي أو الحديث عما حدث، إنه لاعب قوي للغاية ذهنيا، وكل تركيزه الآن منصب على مباراة الغد التي ستكون مواجهة صعبة".

وعن مشاركة مايكل أوليسي قال: "لم يتغير شيء بشأن البطاقة الصفراء، وقد تلقينا إخطارا من فيفا هذا الصباح".

وأتم تصريحاته: "قدم الفريق أداء بدنيا مميزا، وأجرينا بعض التعديلات في البرنامج التدريبي، لا توجد مشكلة لدي إذا غاب بعض اللاعبين عن حصة تدريبية أو اثنتين طالما عادوا للمشاركة بعد ذلك، والبيانات تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح".

وتأهل منتخب فرنسا إلى الدور ربع النهائي بعدما تخطوا عقبة منتخب باراجواي بهدف مقابل لا شيء، فيما حقق المغرب انتصارا كبيرا أمام كندا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.