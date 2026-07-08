عبد الرحمن الحسيني يعلن رحيله عن الأهلي وهذه وجهته المقبلة

أعلن عبدالرحمن الحسيني رحيله عن النادي الأهلي، بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، مؤكدا أن وجهته المقبلة ستكون خوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

ورحل اللاعب عن الأهلي بعدما حصد 5 بطولات مع القلعة الحمراء ويبحث عن كتابة تاريخ جديد في رحلته المقبلة في الملاعب الأوروبية.

وقال عبد الرحمن عبر حسابه الرسمي انستجرام: "اليوم انتهى تعاقدي مع النادي الأهلي، بيتي والمكان الذي بدأت فيه رحلتي وحياتي الرياضية كلها، الحمد لله راض عن كل السنوات والإنجازات التي حققتها، وربنا كرمني بها".

وواصل "جاء الوقت لخوض تجربة جديدة وحلم آخر، وهو اللعب في أوروبا، وإن شاء الله تكون خطوة جيدة تساعدني على الوصول إلى مكان أفضل وتحقيق حلمي باللعب في أكبر أندية أوروبا".

وعن رسالته لجماهير الأهلي قال: "حبي وامتناني لكل اللحظات التي عشتها مع النادي وجماهيره هما السبب في كتابة هذه الكلمات، لأنهم كانوا الداعم الأول لي طوال السنوات الماضية، ولن أنسى ذلك أبدا".

وأتم "ليس من السهل أن أعلن نهاية رحلتي مع النادي، فهو المكان الذي عشت فيه حياتي كلها، لكن الرحلة مستمرة، ولنا عودة، وأشكر النادي ومجلس الإدارة والنشاط الرياضي على تفهم رغبتي، كما أشكر جماهير الأهلي رقم واحد دائما وأبدا".