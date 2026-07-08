الاتحاد السكندري يعلن 6 صفقات جديدة

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 16:56

كتب : هاني العوضي

حمزة الجمل - محمد سلامة - الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام التعاقد مع 6 لاعبين جدد، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

حسام حسن

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

ويتولى حمزة الجمل مهمة المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري.

وأعلن الاتحاد ضم حسام حسن قادما من مودرن سبورت، بعقد يمتد لمدة موسمين.

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فيما انضم محمد فخري قادما من فاركو، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وانضم مؤمن عوض إلى الاتحاد السكندري قادما من حرس الحدود، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

لا يتوفر وصف.

وتعاقد الاتحاد مع خالد مسعد قادما من الترسانة، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وانضم عبد الرحمن هشام إلى الاتحاد السكندري قادما من مالية كفر الزيات، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وانتقل أحمد الشاذلي لنادي الاتحاد قادما من مالية كفر الزيات، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم

وتأتي التعاقدات الجديدة في إطار خطة النادي السكندري لتدعيم صفوف الفريق، وتنفيذ رؤية المدير الفني حمزة الجمل، استعدادا للموسم الجديد.

حسام حسن الاتحاد السكندري الدوري المصري
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