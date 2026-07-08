الاتحاد السكندري يعلن 6 صفقات جديدة

أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام التعاقد مع 6 لاعبين جدد، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

حسام حسن النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

ويتولى حمزة الجمل مهمة المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري.

وأعلن الاتحاد ضم حسام حسن قادما من مودرن سبورت، بعقد يمتد لمدة موسمين.

فيما انضم محمد فخري قادما من فاركو، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وانضم مؤمن عوض إلى الاتحاد السكندري قادما من حرس الحدود، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وتعاقد الاتحاد مع خالد مسعد قادما من الترسانة، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وانضم عبد الرحمن هشام إلى الاتحاد السكندري قادما من مالية كفر الزيات، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وانتقل أحمد الشاذلي لنادي الاتحاد قادما من مالية كفر الزيات، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم

وتأتي التعاقدات الجديدة في إطار خطة النادي السكندري لتدعيم صفوف الفريق، وتنفيذ رؤية المدير الفني حمزة الجمل، استعدادا للموسم الجديد.