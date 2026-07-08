كوبيه: فران جارسيا يخضع للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى ريال بيتيس

اقترب فران جارسيا من مغادرة ريال مدريد والانضمام إلى ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فران جارسيا النادي : ريال مدريد ريال بيتيس

وبحسب إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية، وصل الظهير الأيسر إلى مدينة إشبيلية تمهيدا للخضوع للكشف الطبي، قبل توقيع عقد يمتد لأربعة مواسم مع ريال بيتيس، على أن يُعلن عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.

وسيحصل ريال مدريد على 4 ملايين يورو مقابل بيع اللاعب، مع احتفاظه بنسبة 50% من حقوقه الاقتصادية، ما يمنحه أفضلية للاستفادة من أي انتقال مستقبلي.

ومن المنتظر أن ينضم فران جارسيا مباشرة إلى معسكر ريال بيتيس الإعدادي للموسم الجديد، فور اجتيازه الفحص الطبي.

وتمكن ريال بيتيس من التأهل إلى أبطال أوروبا الموسم المقبل لذلك يعمل الفريق الأندلسي على تطوير منظومة الفريق من أجل القدرة على المنافسة في البطولة القارية مع الدوري الإسباني.

وكان صاحب الـ26 عاما قد خاض 109 مباريات بقميص الفريق الأول لريال مدريد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة، وذلك خلال فترته الثانية مع النادي الملكي التي امتدت لثلاثة مواسم متتالية.

وحقق اللاعب مع ريال مدريد الدوري الإسباني مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية في مناسبة واحدة مع السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.