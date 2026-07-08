تقارير: أوفييدو تلقى عدة عروض لضم هيثم حسن.. وسيلتك أبرز المهتمين

كشفت إذاعة كوبي الإسبانية عن تلقي ريال أوفييدو عدة عروض من أجل ضم هيثم حسن لاعب الفريق.

وقدم جناح ريال أوفييدو واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعدما صنع هدف منتخب مصر الأول ضد الأرجنتين، كما كان طرفا رئيسيا في المباراة التي شهدت إلغاء هدف مصري أثار جدلا تحكيميا واسعا خلال اللقاء.

ورغم خروج منتخب مصر من البطولة عقب الخسارة أمام الأرجنتين، فإن أداء اللاعب جذب اهتمام عدد من الأندية التي بدأت الاستفسار عن موقفه التعاقدي وإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب كوبي، تلقى ريال أوفييدو بالفعل عدة عروض من أجل التعاقد مع اللاعب، إلا أن النادي الإسباني يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة والبالغة 12 مليون يورو.

ويزداد موقف أوفييدو تشددا بسبب الاتفاق المبرم مع فياريال، نادي اللاعب السابق، والذي يضمن للنادي الأصفر الحصول على 40% من قيمة أي انتقال مستقبلي هيثم حسن.

لذلك، لا يبدو ريال أوفييدو مستعدا للتفريط في أحد أبرز لاعبيه هذا الصيف إلا في حال وصول عرض يقترب من قيمة الشرط الجزائي.

وفقا لصحيفة ديلي ريكورد، فإن سيلتك الاسكتلندي هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع هيثم حسن خلال الفترة المقبلة ولكنه يرغب في دفع ما يقارب 5 ملايين يورو فقط حتى الآن وهو الأمر الذي لن يرضي أوفييدو.

وشارك هيثم حسن في مباراتين مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026 وصنع هدفا ضد الأرجنتين، كما أسهم في تسجيل هدفا آخر بطريقة رائعة ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.