كأس العالم - موندو ديبورتيفو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كانسيلو على البقاء.. والهلال يخفض مطالبه

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 16:40

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة - بورتو

ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن جواو كانسيلو يرغب في الانضمام إلى برشلونة بشكل نهائي بعد انتهاء مشاركته مع البرتغال في كأس العالم.

وذلك رغم ارتباطه بعقد مع الهلال السعودي حتى يونيو 2027.

وأوضح التقرير أن برشلونة توصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب على عقد يمتد لموسمين.

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ولعب كانسيلو معارا من الهلال إلى برشلونة في الموسم الماضي.

المفاوضات الحالية تتركز مع الهلال لإتمام الصفقة، بعدما خفض النادي السعودي مطالبه المالية من 15 مليون يورو إلى نحو 10 ملايين يورو شاملة المتغيرات، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن إدارة برشلونة تشعر بالهدوء والثقة في إتمام الصفقة، وتعتقد أن انتقال كانسيلو سيتم خلال سوق الانتقالات الصيفية.

بعد خروج البرتغال من كأس العالم أمام إسبانيا، حصل كانسيلو على إجازة لمدة 3 أسابيع، ويأمل أن تُحسم الصفقة قبل موعد عودته لتدريبات الهلال، حتى ينضم مباشرة إلى برشلونة وربما يلتحق بمعسكر الفريق في إنجلترا.

ويحاول برشلونة استغلال عدم حاجة الهلال الفنية للظهير البرتغالي، لتحويل الإعارة إلى بيع نهائي بأقل التكاليف.

ولعب كانسيلو مع الهلال 45 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 14 آخرين.

وبقميص برشلونة لعب 65 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 9، ولكن ذلك على فترتين أولهما موسم 2023-2024، والثانية في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وسبق لكانسيلو اللعب في أندية: بنفيكا وإنتر ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ قبل أن ينضم للهلال في صيف 2024.

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برشلونة جواو كانسيلو
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