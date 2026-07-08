تقرير: التحقيق مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بتهم فساد مالي

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية تحقيقات بشأن العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة خلال فترة كأس العالم 2026، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال وفقا لصحيفة لا ناسيون الأرجنتينية.

الصحيفة أشارت إلى أن السلطات الأمريكية تسعى إلى معرفة كيفية إدارة الاتحاد الأرجنتيني، برئاسة كلاوديو "تشيكي" تابيا، لمئات الملايين من الدولارات عبر الأراضي الأمريكية، وما إذا كانت تلك العمليات تضمنت مخالفات مالية أو جرائم محتملة.

ويتركز جانب كبير من التحقيقات حول شركة "تور برود إنتير" الأمريكية، المملوكة للمنتج الأرجنتيني خافيير فاروني، والتي تولت تحصيل وإدارة العائدات الخاصة بالعقود التجارية الدولية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وكشفت الصحيفة أن رجل الأعمال جييرمو توفوني أدلى بشهادته لمدة ثلاث ساعات عبر تقنية الفيديو أمام محققين من وزارة العدل وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن وميامي، في إطار التحقيقات المتعلقة بإدارة الاتحاد الأرجنتيني والشركة الأمريكية.

كما تدرس السلطات الأمريكية استدعاء مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ممن كانت لديهم معلومات أو صلاحيات رقابية تتعلق بعمل الاتحاد الأرجنتيني خلال السنوات الماضية.

ويقود التحقيق ثلاثة مدعين فيدراليين هم باتريك جوشو وكريستوفر تينج ومايكل بيرجر، الذين يركزون بصورة أساسية على دور شركة "تور برود إنتير" باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحصيل العائدات الناتجة عن العقود التجارية للاتحاد.

ومن جانبها، دعت شخصيات تمثل الاتحاد الأرجنتيني في أمريكا الشمالية إلى احترام مبدأ قرينة البراءة، مؤكدة أن إجراءات التحقيق لا تعني بالضرورة وجود مسؤولية أو إدانة.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها «لا ناسيون»، فإن الشركة الأمريكية أدارت ما لا يقل عن 260 مليون دولار من إيرادات الاتحاد الأرجنتيني، بينما جرى توزيع نحو 57 مليون دولار على شركات ومستفيدين دون وجود مبررات اقتصادية واضحة، بحسب ما ورد في التحقيقات الصحفية.

كما أشارت التقارير إلى وجود تحويلات مالية لشركات مرتبطة بأشخاص يحصلون على إعانات اجتماعية داخل الأرجنتين، بالإضافة إلى شركات مرتبطة بعائلة بابلو توفيجينو، أحد أبرز المسؤولين داخل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتعود متابعة السلطات الأمريكية للملف إلى عدة أشهر، إذ سبق أن جرى تبادل معلومات بشأن بعض العمليات المالية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني منذ عام 2024، قبل أن تتوسع التحقيقات عقب تقارير صحفية تحدثت عن شبكة من المعاملات المالية تركزت في ولاية فلوريدا.

وتأتي التحقيقات خلال فترة يشارك فيها منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة سويسرا في ربع نهائي كأس العالم.