ديانج: حققت حلم طفولتي.. وأتمنى إعادة فالنسيا لأمجاده

وصف المالي أليو ديانج انتقاله إلى فالنسيا الإسباني بحلم الطفولة الذي تحقق.

أليو ديانج النادي : فالنسيا فالنسيا

وأعلن فالنسيا ضم ديانج لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي.

وقال أليو ديانج عبر موقع فالنسيا الرسمي: "انضممت إلى فالنسيا بطموح كبير. هدفي هو الالتزام بتعليمات المدرب والعمل خطوة بخطوة من أجل إعادة النادي إلى المكانة التي يستحقها".

وأضاف "اللعب في أوروبا كان حلم طفولتي. سنحت لي فرص سابقة لم تكتمل، لكن اليوم تحقق الحلم، وأتمنى أن تكون هذه مرحلة ناجحة مع فالنسيا".

وتابع "المدرب ينتظر مني الكثير، لكن قرار المشاركة الأساسية يعود إليه. تركيزي الآن ينصب على العمل والتأقلم بأفضل طريقة ممكنة".

وواصل "وكيلي تولى جميع تفاصيل المفاوضات، وعندما علمت باهتمام فالنسيا شعرت بسعادة كبيرة، وفخور للغاية بوجودي هنا".

وأكمل "أنا لاعب ألتزم بتعليمات المدرب وزملائي، وأقدم كل ما لدي داخل الملعب. مركزي يتحدد وفقا لرؤية المدرب، وسأبذل قصارى جهدي أينما لعبت".

وشدد "سيدو كيتا ومحمد سيسوكو من أبرز قدواتي، وآمل أن أسير على خطاهما، وأن أكون عند حسن الظن وأحقق نجاحات أكبر".

وأتم تصريحاته "أتمتع بقوة بدنية لأنني أمارس الرياضة منذ الصغر، وأتدرب يوميا، كما أن العامل الوراثي ساعدني أيضا".

وكان ديانج قد انضم إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019 لتستمر مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات.

وتخلل مسيرة ديانج مع الأهلي رحيله لمدة موسم إلى الخلود السعودي خلال الفترة من 2024 إلى 2025 على سبيل الإعارة.

وخلال ستة مواسم بقميص الأهلي، لعب ديانج 250 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بـ 16 لقبا.

ونجح لاعب الوسط المالي في المساهمة بـ 19 هدفا بعد تسجيل ثمانية أهداف وصناعة 11 آخرين.