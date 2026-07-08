كأس العالم - يورونيوز: مطالبات داخل البرلمان الأوروبي بالتحقيق من إنفانتينو

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 15:39

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

أطلق عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي مبادرة للمطالبة بفتح تحقيق بشأن ما إذا كانت ضغوط من الإدارة الأمريكية قد أثرت على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم 2026.

وبحسب تقرير نشرته يورونيوز، فإن رسالة جرى تداولها داخل البرلمان الأوروبي تدعو الاتحادات الكروية الـ27 التابعة لدول الاتحاد الأوروبي إلى التحرك رسميا داخل أروقة فيفا للمطالبة بالتحقيق في آلية اتخاذ القرار الخاص برفع الإيقاف عن اللاعب.

وجاءت الأزمة بعد حصول بالوجون على بطاقة حمراء مثيرة للجدل خلال مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك في الدور السابق، وهو ما كان يفرض غيابه تلقائيا عن مواجهة بلجيكا في ثمن النهائي وفقا للوائح التي تنص على إيقاف اللاعب مباراة واحدة عقب الطرد المباشر.

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لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف لاحقا عن تواصله مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو بشأن الواقعة، واصفا البطاقة الحمراء بأنها غير عادلى، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يطلب أي مقابل أو تدخل مباشر.

وبعد ذلك قرر فيفا تعليق تنفيذ العقوبة من خلال بند قانوني أثار جدلا واسعا، إذ أشارت التقارير إلى أن هذه الآلية لم تُستخدم من قبل في تاريخ كأس العالم منذ اعتماد نظام البطاقات الحمراء.

وشارك بالوجون بالفعل أمام بلجيكا في مباراة انتهت بخسارة الولايات المتحدة بنتيجة 4-1 وخروج المنتخب الأمريكي من البطولة.

وأثارت الواقعة غضبا واسعا داخل الأوساط الكروية الأوروبية، إذ وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرار بأنه "غير مسبوق وغير مفهوم ولا يمكن تبريره" بينما تقدم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم باعتراض رسمي على قانونية مشاركة اللاعب في المباراة.

من جانبه، وصف عضو البرلمان الأوروبي باري أندروز القرار بأنه «فضيحة وانحراف عن العدالة»، متهما فيفا ورئيسه جياني إنفانتينو بالخضوع لضغوط الإدارة الأمريكية.

كما اعتبر المفوض الأوروبي المسؤول عن ملف الرياضة جلين ميكالف أن قرار رفع الإيقاف كان «قرارا خاطئا»، فيما أكد ويليام جايار، المدير السابق للاتصالات والشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن ما حدث يتعارض تماما مع لوائح فيفا ومبدأ الحياد السياسي".

وتسعى الرسالة، التي أطلقها عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، إلى دفع الاتحادات الأوروبية للمطالبة بمحاسبة مسؤولي فيفا حال ثبوت وجود انتهاكات تتعلق بمبدأ الحياد السياسي أو تدخلات خارجية في القرارات الانضباطية الخاصة بالبطولات الدولية.

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