بعد 7 سنوات مليئة بالأهداف.. العين يعلن رحيل لابا كودجو

أعلن نادي العين الإماراتي رحيل مهاجمه التوجولي لابا كودجو بعد 7 سنوات ضمن صفوف الفريق.

وأفاد النادي عبر موقعه: "ينتهي فصل، لكن الذكريات تبقى".

وأضاف "شكرًا لابا على كل شيء، ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق في المستقبل".

وانضم لابا كودجو إلى العين في 2019 قادما من نهضة بركان المغربي.

وتألق كودجو - 34 عاما - بشكل كبير مع العين، إذ سجل 164 هدفا في 205 مباريات.

وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في موسم 2023-2024.

كما حصد لقب الدوري الإماراتي مرتين.