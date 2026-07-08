بعد 7 سنوات مليئة بالأهداف.. العين يعلن رحيل لابا كودجو

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

لابا كودجو

أعلن نادي العين الإماراتي رحيل مهاجمه التوجولي لابا كودجو بعد 7 سنوات ضمن صفوف الفريق.

وأفاد النادي عبر موقعه: "ينتهي فصل، لكن الذكريات تبقى".

وأضاف "شكرًا لابا على كل شيء، ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق في المستقبل".

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وانضم لابا كودجو إلى العين في 2019 قادما من نهضة بركان المغربي.

وتألق كودجو - 34 عاما - بشكل كبير مع العين، إذ سجل 164 هدفا في 205 مباريات.

وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في موسم 2023-2024.

كما حصد لقب الدوري الإماراتي مرتين.

العين لابا كودجو
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