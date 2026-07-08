للمرة الثالثة.. دالي بليند يعود إلى أياكس

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 15:17

كتب : FilGoal

دوسان تاديتش - دالي بليند

أعلن نادي أياكس أمستردام عودة دالي بليند للفريق.

دالي بليند

النادي : أياكس

أياكس

ووقع بليند على عقد لمدة موسم واحد مع أياكس في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 36 عاما سيخوض فترته الثالثة بصفوف أياكس.

أخبار متعلقة:
دالي بليند يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص هولندا قائمة هولندا الأولية - بليند الأكبر وتواجد ثنائي يظهر لأول مرة ضمن 30 لاعبا جيرونا يدعم صفوفه بضم دالي بليند دالي بليند ينضم إلى بايرن ميونيخ

بليند بدأ مسيرته في شباب أياكس قبل أن يصعد للفريق الأول في 2010.

وفي 2014 خرج بليند إلى مانشستر يونايتد لمدة 4 مواسم قبل العودة من جديد لأياكس.

وفي 2023 رحل بليند عن أياكس من جديد لينضم إلى بايرن ميونيخ ومنه إلى جيرونا الذي لعب بصفوفه 3 مواسم.

ورحل بليند عن جيرونا بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وشارك بليند في 31 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص أياكس.

وانضم بليند إلى أياكس برفقة ميتشيل مدربه السابق في جيرونا ليستمران في الاجتماع معا بفريق واحد للموسم الرابع على التوالي.

دالي بليند أياكس أمستردام
نرشح لكم
ديانج: حققت حلم طفولتي.. وأتمنى إعادة فالنسيا لأمجاده كأس العالم - يورونيوز: مطالبات داخل البرلمان الأوروبي بالتحقيق من إنفانتينو كأس العالم - "رحلة لا تنسى ووداع يبعث على الفخر".. زلاتكو داليتش يرحل عن تدريب كرواتيا فالنسيا يعلن ضم أليو ديانج موسمين أربيلوا مدرب لفولام حتى 2029 لم نشاهد المباراة رومانو: إنييجو مارتينيز مستمر مع النصر لموسم إضافي روسينيور يتولى تدريب نادي باريس
أخر الأخبار
ديانج: حققت حلم طفولتي.. وأتمنى إعادة فالنسيا لأمجاده 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - يورونيوز: مطالبات داخل البرلمان الأوروبي بالتحقيق من إنفانتينو 35 دقيقة | في المونديال
بعد 7 سنوات مليئة بالأهداف.. العين يعلن رحيل لابا كودجو 41 دقيقة | الوطن العربي
للمرة الثالثة.. دالي بليند يعود إلى أياكس 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - لاوتارو مارتينيز: ما حدث أمام مصر لا يصدق.. وميسي الأعظم ساعة | في المونديال
كأس العالم - "رحلة لا تنسى ووداع يبعث على الفخر".. زلاتكو داليتش يرحل عن تدريب كرواتيا ساعة | في المونديال
كأس العالم - أنس صلاح الدين: لا داعي للقلق بشأن حكم مباراة فرنسا 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - منتخب البرتغال يعلن رحيل مدربه روبرتو مارتينيز 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني