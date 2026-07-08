للمرة الثالثة.. دالي بليند يعود إلى أياكس

أعلن نادي أياكس أمستردام عودة دالي بليند للفريق.

دالي بليند النادي : أياكس أياكس

ووقع بليند على عقد لمدة موسم واحد مع أياكس في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 36 عاما سيخوض فترته الثالثة بصفوف أياكس.

بليند بدأ مسيرته في شباب أياكس قبل أن يصعد للفريق الأول في 2010.

وفي 2014 خرج بليند إلى مانشستر يونايتد لمدة 4 مواسم قبل العودة من جديد لأياكس.

وفي 2023 رحل بليند عن أياكس من جديد لينضم إلى بايرن ميونيخ ومنه إلى جيرونا الذي لعب بصفوفه 3 مواسم.

ورحل بليند عن جيرونا بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وشارك بليند في 31 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص أياكس.

وانضم بليند إلى أياكس برفقة ميتشيل مدربه السابق في جيرونا ليستمران في الاجتماع معا بفريق واحد للموسم الرابع على التوالي.