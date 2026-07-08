كأس العالم - لاوتارو مارتينيز: ما حدث أمام مصر لا يصدق.. وميسي الأعظم

يرى لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين أن منتخب بلاده حقق فوزا مستحقا على حساب مصر.

وحوّل منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وقال لاوتارو مارتينيز في تصريحات للصحفيين: "ما حدث لا يصدق. مرة أخرى يثبت هذا الفريق أنه رغم الصعوبات والفترات الصعبة التي نمر بها خلال المباريات، فإنه لا يتوقف عن البحث عن مرمى المنافس. إنها مجموعة لا تستسلم أبدا، وتطمح دائما إلى المزيد".

وأضاف "كأس العالم 2026 ستكون آخر مشاركة لقائدنا ليونيل ميسي في البطولة، ونحن ندرك تماما قيمة هذه اللحظة".

وأتم تصريحاته "سأظل أقول للجميع إننا نؤمن بميسي أكثر مما يؤمن به العالم. إنه قائدنا وملكنا. عندما يحتاجه الفريق، يكون دائما حاضرا. ولهذا السبب هو الأعظم".

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وتقدم منتخب مصر عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21 ليحسم الفراعنة الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وسجل مصطفى زيكو هدفا في الدقيقة 58 قبل أن يتم إلغائه من حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفيديو بداعي خطأ على مروان عطية.

ونجح زيكو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تم احتسابه هذه المرة في الدقيقة 67 من صناعة هيثم حسن.

وخطف منتخب الأرجنتين اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما سجل كل من كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز على الترتيب في الدقائق 79 و83 و92 على التوالي.

وصعد منتخب الأرجنتين لمواجهة سويسرا في ربع النهائي.