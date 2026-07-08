كأس العالم - "رحلة لا تنسى ووداع يبعث على الفخر".. زلاتكو داليتش يرحل عن تدريب كرواتيا

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 14:18

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا

أعلن منتخب كرواتيا رحيل مدربه زلاتكو داليتش عن تدريب الفريق.

وجاء رحيل داليتش عقب نهاية مشوار كرواتيا في كأس العالم 2026.

ويرحل داليتش بعد 9 سنوات على تعيينه كمدرب لكرواتيا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - داليتش: مواجهة البرتغال ستحسم في الوسط وليست بين مودريتش ورونالدو كأس العالم - داليتش: لم أتوقع صعوبة مواجهة بنما.. وسعيد من أجل مودريتش كأس العالم - مؤتمر داليتش: علينا إصلاح أخطاء الدفاع أمام بنما كأس العالم - داليتش: لا يحق لنا ارتكاب المزيد من الأخطاء

وجاء الإعلان عن رحيل داليتش تحت عنوان "رحلة لا تنسى ووداع يبعث على الفخر".

داليتش حقق العديد من الإنجازات وكان قريبا من تحقيق ألقاب تاريخية برفقة منتخب كرواتيا.

المدرب الكرواتي قاد منتخب بلاده للحصول على فضية كأس العالم 2022 والبرونزية في 2018.

كما حصل على فضية دوري الأمم الأوروبية 2023.

داليتش تولى قيادة منتخب كرواتيا في 2017.

وخلال فترة قيادته لمنتخب بلاده لعبت كرواتيا 111 مباراة، وحققت الفوز في 62 وتعادلت في 20 وخسرت 29 مباراة.

وانتهى مشوار كرواتيا في كأس العالم 2026 من دور الـ 32 بعد الخسارة من البرتغال بهدفين مقابل هدف.

زلاتكو داليتش كرواتيا كأس العالم 2026
نرشح لكم
كأس العالم - لاوتارو مارتينيز: ما حدث أمام مصر لا يصدق.. وميسي الأعظم كأس العالم - أنس صلاح الدين: لا داعي للقلق بشأن حكم مباراة فرنسا كأس العالم - منتخب البرتغال يعلن رحيل مدربه روبرتو مارتينيز كأس العالم - دي بول: كنا نعلم صعوبة مباراة مصر.. وقاتلنا حتى النهاية كما نفعل دائما كأس العالم - تشاكا: علينا أن نفخر بما حققناه كأس العالم - 6 منتخبات إفريقية تنهار في الوقت القاتل بالمراحل الإقصائية اتحاد الكرة يعلن عن تنفيذ مشروع قومي لتطوير كرة القدم كأس العالم - مايكل أوليفر حكما لمباراة إسبانيا ضد بلجيكا
أخر الأخبار
كأس العالم - لاوتارو مارتينيز: ما حدث أمام مصر لا يصدق.. وميسي الأعظم 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - "رحلة لا تنسى ووداع يبعث على الفخر".. زلاتكو داليتش يرحل عن تدريب كرواتيا 48 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أنس صلاح الدين: لا داعي للقلق بشأن حكم مباراة فرنسا 59 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - منتخب البرتغال يعلن رحيل مدربه روبرتو مارتينيز ساعة | في المونديال
سبورت: برشلونة يرى حمزة عبد الكريم كجزء من الفريق الأول خلال الموسم المقبل ساعة | الدوري الإسباني
ماركا: فران جارسيا يقترب من ريال بيتس ساعة | الدوري الإسباني
كأس العالم - دي بول: كنا نعلم صعوبة مباراة مصر.. وقاتلنا حتى النهاية كما نفعل دائما ساعة | في المونديال
رومانو: سيقبل بدور الحارس الثالث.. أرسنال يتمم تعاقده مع ميسيلير ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني