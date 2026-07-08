كأس العالم - أنس صلاح الدين: لا داعي للقلق بشأن حكم مباراة فرنسا

يثق أنس صلاح الدين لاعب المغرب في قدرات منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا.

ويلعب المغرب ضد فرنسا مساء الخميس ضمن ربع نهائي بطولة كأس العالم.

وقال أنس صلاح الدين لاعب منتخب المغرب في تصريحات للصحفيين: "لا داعي للقلق بشأن حكم مباراة فرنسا أو أي شيء آخر. كل ما علينا هو التركيز على فريقنا وما نملك التأثير عليه، وأعتقد أننا نقوم بذلك على أكمل وجه".

وأضاف "فرنسا منتخب قوي جدا ويضم العديد من اللاعبين المميزين، لكننا قدمنا أداء جيدا حتى الآن، ونستعد بأفضل شكل ممكن لنكون جاهزين لمواجهتهم".

وأتم تصريحاته "لدينا ثقة كبيرة في بعضنا البعض، ونعمل بجد من أجل تحقيق هدفنا والوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم".

وسيدير طاقم أرجنتيني بقيادة فكاندو تيلو مباراة المغرب وفرنسا في ربع النهائي.

وفاز منتخب فرنسا على باراجواي بهدف دون مقابل في دور الـ16 من كأس العالم.

فيما فاز المغرب على كندا بثلاثية دون رد في ثمن النهائي.

ويواجه الفائز من مباراة فرنسا والمغرب المتأهل من لقاء إسبانيا ضد بلجيكا في الدور نصف النهائي من كأس العالم.

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