كأس العالم - منتخب البرتغال يعلن رحيل مدربه روبرتو مارتينيز

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يوم الأربعاء إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب روبرتو مارتينيز.

سيرحل روبرتو مارتينيز وطاقمه التدريبي عن منتخب البرتغال بنهاية عقودهم.

قبل يومين، أعلن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال رحيله عن منصبه عقب الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد في دور الـ16 من كأس العالم.

وقال مارتينيز في تصريحات للصحفيين: "هذه المباراة تمثل نهاية دورة كاملة لهذا الفريق".

وأضاف "عقدي انتهى اليوم، والاتحاد لديه الفرصة الآن لتعيين مدرب جديد".

وتابع "جئت إلى البرتغال من أجل الفوز بكأس العالم، ولا أرى سببا للاستمرار بعد عدم تحقيق هذا الهدف".

وخروج البرتغال من البطولة يفتح الباب أمام احتمالية إعلان كريستيانو رونالدو اعتزاله الدولي بعد مسيرة طويلة مع المنتخب، حيث يعد أحد أبرز لاعبي جيله وأكثرهم تأثيرا في تاريخ البرتغال.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا على البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16.

وفاز منتخب إسبانيا في الوقت القاتل على البرتغال بهدف البديل ميكيل ميرينو، في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس.

وبذلك يتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة بلجيكا.

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