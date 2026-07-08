سبورت: برشلونة يرى حمزة عبد الكريم كجزء من الفريق الأول خلال الموسم المقبل

يرى برشلونة أن حمزة عبد الكريم قد يكون جزءا من الفريق الأول خلال الموسم المقبل، في ظل اقتناع داخل النادي بأن المهاجم المصري يمتلك مواصفات مختلفة يفتقدها الفريق حاليا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن مسؤولي النادي الكتالوني لا يتوقعون أن يكون للاعب دور كبير مع برشلونة أتلتيك، بل ينظرون إليه باعتباره خيارا يمكن أن يفيد الفريق الأول تحت قيادة هانز فليك.

ويتميز حمزة، البالغ من العمر 18 عاما، بكونه مهاجما صريحا من الطراز التقليدي، يعتمد على القوة البدنية واللعب بظهره للمرمى والعمل المستمر داخل منطقة الجزاء، وهي مواصفات لا تتوافر حاليا في خيارات برشلونة الهجومية.

وترى إدارة النادي أن المهاجم المصري قد يشكل حلا كخيار ثان أو ثالث خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل عدم حسم برشلونة لصفقة مهاجم جديد حتى الآن، مع استمرار الأرجنتيني جوليان ألفاريز كأحد أبرز الأهداف المطروحة لتدعيم الخط الأمامي.

ورغم أن فكرة خروجه على سبيل الإعارة لا تزال قائمة من أجل اكتساب المزيد من الخبرات، فإن هذا الخيار لا يحظى بالأولوية داخل النادي في الوقت الحالي.

وجاءت مشاركة حمزة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 لتزيد من أسهمه داخل برشلونة، بعدما شارك في 4 مباريات خلال البطولة.

وكانت التوقعات تشير إلى أن دور اللاعب في البطولة سيكون شرفيا من أجل اكتساب الخبرات، لكنه نجح في استغلال الدقائق التي حصل عليها وترك انطباعات إيجابية خلال مشاركاته مع المنتخب.

ومن المقرر أن ينضم حمزة إلى فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الأول يوم 13 يوليو الجاري، وإن كان من المتوقع أن يحصل على بعض الراحة بعد صيف مزدحم بدأه بخوض نهائي دوري أبطال الشباب أمام ريال مدريد، قبل الانضمام مباشرة إلى معسكر منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم.

ويحظى المهاجم المصري بتقدير كبير داخل برشلونة، الذي يرى فيه مشروعا للمستقبل، رغم اقتناع النادي بأنه لا يزال بحاجة إلى التطور في العديد من الجوانب الفنية خلال السنوات المقبلة.