ماركا: فران جارسيا يقترب من ريال بيتس

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 13:19

كتب : FilGoal

جونزالو جارسيا - فران جارسيا - ريال مدريد

اقترب فران جارسيا لاعب ريال مدريد من الانضمام لريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

المفاوضات بين ريال بيتيس وريال مدريد وصلت إلى مراحلها النهائية، في ظل سعي النادي الأندلسي لإتمام الصفقة بالشكل الذي يتناسب مع سقف الرواتب الخاص به.

وكان ريال بيتيس قد تواصل مع ريال مدريد قبل أكثر من شهر لمعرفة شروط التعاقد مع فران جارسيا، حيث طلب النادي الملكي حينها نحو 10 ملايين يورو مقابل بيع 100% من حقوق اللاعب، رغم تبقي عام واحد فقط في عقده.

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ووفقًا لما ذكرته ماركا فإن المفاوضات الحالية تتجه نحو حصول ريال بيتيس على 50% من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل قيمة إجمالية أقل قليلًا من المبلغ المطلوب في البداية، مع إضافة بعض المكافآت والمتغيرات المرتبطة بأداء اللاعب.

من جانبه، لعب فران جارسيا دورًا مهمًا في تسهيل المفاوضات بين الناديين، بعدما أبدى رغبته في الانتقال إلى ريال بيتيس، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، معتبرًا أنه أحد أفضل الخيارات المتاحة لمستقبله.

وفي حال سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المنتظر أن تُحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يصل اللاعب إلى إشبيلية لتوقيع عقد يمتد لأربعة مواسم مع الفريق الأندلسي.

ويسعى فران جارسيا إلى إنهاء إجراءات انتقاله سريعًا من أجل اللحاق بمعسكر الإعداد للموسم الجديد، والذي بدأه فريق المدرب مانويل بيليجريني اليوم في ألمانيا ويستمر حتى السبت المقبل.

ويسعى بيتيس لتعويض رحيل ريكاردو جونزاليس الذي انتهى تعاقده مع الفريق.

جارسيا صاجب الـ 26 عاما شارك حتى الآن في 109 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 3 أهداف وصنع 13.

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