كأس العالم - دي بول: كنا نعلم صعوبة مباراة مصر.. وقاتلنا حتى النهاية كما نفعل دائما

يرى رودريجو دي بول لاعب الأرجنتين أن منتخب بلاده حقق فوزا مستحقا على مصر بكأس العالم.

وحوّل منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وقال رودريجو دي بول عبر إذاعة "كادينا سير": "نحن الأرجنتينيون شغوفون للغاية، وكنا نعلم أن مباراتنا أمام مصر ستكون صعبة. قاتلنا حتى النهاية، كما نفعل دائما".

وأضاف "تركيزنا الآن ينصب على استعادة طاقتنا والتفكير في ربع النهائي. علينا أن نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة".

وأتم تصريحاته "كأس العالم بطولة في غاية الصعوبة، والفريق القادر على تحمل أكبر قدر من الضغط هو من ينتصر في النهاية".

وتقدم منتخب مصر عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21 ليحسم الفراعنة الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وسجل مصطفى زيكو هدفا في الدقيقة 58 قبل أن يتم إلغائه من حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفيديو بداعي خطأ على مروان عطية.

ونجح زيكو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تم احتسابه هذه المرة في الدقيقة 67 من صناعة هيثم حسن.

وخطف منتخب الأرجنتين اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما سجل كل من كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز على الترتيب في الدقائق 79 و83 و92 على التوالي.

وصعد منتخب الأرجنتين لمواجهة سويسرا في ربع النهائي.