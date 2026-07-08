كأس العالم - دي بول: كنا نعلم صعوبة مباراة مصر.. وقاتلنا حتى النهاية كما نفعل دائما

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 13:19

كتب : FilGoal

احتفال ليونيل ميسي و رودريجو دي بول بتتويج الأرجنتين بكأس العالم

يرى رودريجو دي بول لاعب الأرجنتين أن منتخب بلاده حقق فوزا مستحقا على مصر بكأس العالم.

وحوّل منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وقال رودريجو دي بول عبر إذاعة "كادينا سير": "نحن الأرجنتينيون شغوفون للغاية، وكنا نعلم أن مباراتنا أمام مصر ستكون صعبة. قاتلنا حتى النهاية، كما نفعل دائما".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - 6 منتخبات إفريقية تنهار في الوقت القاتل بالمراحل الإقصائية كأس العالم - مايكل أوليفر حكما لمباراة إسبانيا ضد بلجيكا كأس العالم - مواعيد الـ8 مباريات المتبقية في البطولة كأس العالم - إبراهيم حسن: نشعر بالقهر.. وظلمنا مع سبق الإصرار

وأضاف "تركيزنا الآن ينصب على استعادة طاقتنا والتفكير في ربع النهائي. علينا أن نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة".

وأتم تصريحاته "كأس العالم بطولة في غاية الصعوبة، والفريق القادر على تحمل أكبر قدر من الضغط هو من ينتصر في النهاية".

وتقدم منتخب مصر عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21 ليحسم الفراعنة الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وسجل مصطفى زيكو هدفا في الدقيقة 58 قبل أن يتم إلغائه من حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفيديو بداعي خطأ على مروان عطية.

ونجح زيكو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تم احتسابه هذه المرة في الدقيقة 67 من صناعة هيثم حسن.

وخطف منتخب الأرجنتين اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما سجل كل من كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز على الترتيب في الدقائق 79 و83 و92 على التوالي.

وصعد منتخب الأرجنتين لمواجهة سويسرا في ربع النهائي.

مصر الأرجنتين كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا
أخر الأخبار
كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع 29 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج 30 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه 36 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل 36 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا 42 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل ساعة | في المونديال
كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة