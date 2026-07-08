كأس العالم - تشاكا: علينا أن نفخر بما حققناه

أعرب جرانيت تشاكا لاعب سويسرا عن سعادته البالغة بتأهل منتخب بلاده لربع نهائي كأس العالم.

وتأهلت سويسرا إلى ربع نهائي كأس العالم بالفوز على كولومبيا بركلات الترجيح.

وقال جرانيت تشاكا لاعب سويسرا عبر بي إن سبورتس: "نحن اللاعبون الأكثر خبرة، نتحمل مسؤولية كبيرة. نتعرض لضغط من اللاعبين الأصغر سنا، وفي الوقت نفسه علينا أن نقود الفريق بالقدوة في كل يوم وكل مباراة".

وأضاف "بالطبع نحاول نقل خبراتنا، لكن الأهم هو ترسيخ الذهنية التي تؤكد أنه حتى كدولة صغيرة، فإن كل شيء ممكن على هذا المستوى في كرة القدم".

وأتم تصريحاته "يمكننا جميعا من الجهاز الفني إلى آخر لاعب في القائمة، أن نفخر بما حققناه في كأس العالم حتى الآن".

وتأهل منتخب سويسرا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبذلك يلعب منتخب سويسرا ضد الأرجنتين في دور الـ8 لكأس العالم، وتقام المباراة يوم الأحد في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.