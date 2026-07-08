فالنسيا يعلن ضم أليو ديانج موسمين

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 12:17

كتب : FilGoal

أليو ديانج - فالنسيا

أتم نادي فالنسيا الإسباني إجراءات التعاقد مع الدولي المالي أليو ديانج لاعب الأهلي.

وانتهى تعاقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم المنصرم ليرحل إلى فالنسيا مجانا.

وأعلن فالنسيا عبر موقعه الرسمي التعاقد مع أليو ديانج لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن ضم أقطاي عبد الله الأولى في عهد عموتة.. الأهلي يعلن ضم علي محمود عموتة: فرصة تدريب الأهلي لا تأتي كل عام.. والمفاوضات بدأت منذ شهر وائل جمعة: عموتة من أفضل المدربين في الشرق الأوسط.. والأهلي يخوض معسكره الخارجي نهاية الشهر

وكان ديانج قد انضم إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019 لتستمر مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات.

وتخلل مسيرة ديانج مع الأهلي رحيله لمدة موسم إلى الخلود السعودي خلال الفترة من 2024 إلى 2025 على سبيل الإعارة.

وخلال ستة مواسم بقميص الأهلي، لعب ديانج 250 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بـ 16 لقبا.

ونجح لاعب الوسط المالي في المساهمة بـ 19 هدفا بعد تسجيل ثمانية أهداف وصناعة 11 آخرين.

أليو ديانج الأهلي فالنسيا
نرشح لكم
أربيلوا مدرب لفولام حتى 2029 لم نشاهد المباراة رومانو: إنييجو مارتينيز مستمر مع النصر لموسم إضافي روسينيور يتولى تدريب نادي باريس كأس العالم - كورتوا: واجهنا قلة احترام خلال الأيام الماضية.. والسنغال أفضل من أمريكا كأس العالم - يتبقى مواجهة وحيدة.. تحديد ثالث مباريات ربع النهائي كأس العالم - توخيل: جيمس يقترب من العودة قبل مواجهة النرويج كأس العالم - رودري يعتذر لبرناردو سيلفا بعد لقطة مثيرة خلال مباراة إسبانيا ضد البرتغال
أخر الأخبار
موزاييك: الاتحاد التونسي لكرة القدم يرفض التخلي عن بوجلبان للنجم الساحلي 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس العالم - تشاكا: علينا أن نفخر بما حققناه 26 دقيقة | في المونديال
فالنسيا يعلن ضم أليو ديانج موسمين 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - 6 منتخبات إفريقية تنهار في الوقت القاتل بالمراحل الإقصائية ساعة | في المونديال
اتحاد الكرة يعلن عن تنفيذ مشروع قومي لتطوير كرة القدم ساعة | في المونديال
كأس العالم - مايكل أوليفر حكما لمباراة إسبانيا ضد بلجيكا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مواعيد الـ8 مباريات المتبقية في البطولة ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: نشعر بالقهر.. وظلمنا مع سبق الإصرار ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني