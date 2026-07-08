فالنسيا يعلن ضم أليو ديانج موسمين

أتم نادي فالنسيا الإسباني إجراءات التعاقد مع الدولي المالي أليو ديانج لاعب الأهلي.

وانتهى تعاقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم المنصرم ليرحل إلى فالنسيا مجانا.

وأعلن فالنسيا عبر موقعه الرسمي التعاقد مع أليو ديانج لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

Aliou Dieng: fuerza, potencia y llegada para el centro del campo del Valencia CF 🇲🇱 Conoce al nuevo jugador del Valencia CF#BenvingutDieng#ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) July 7, 2026

وكان ديانج قد انضم إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019 لتستمر مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات.

وتخلل مسيرة ديانج مع الأهلي رحيله لمدة موسم إلى الخلود السعودي خلال الفترة من 2024 إلى 2025 على سبيل الإعارة.

وخلال ستة مواسم بقميص الأهلي، لعب ديانج 250 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بـ 16 لقبا.

ونجح لاعب الوسط المالي في المساهمة بـ 19 هدفا بعد تسجيل ثمانية أهداف وصناعة 11 آخرين.