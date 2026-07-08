كأس العالم - 6 منتخبات إفريقية تنهار في الوقت القاتل بالمراحل الإقصائية

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين ضد كاب فيردي

لفتت المنتخبات الإفريقية الأنظار في كأس العالم 2026 بأداءها الجيد وتأهل 9 من أصل 10 منتخبات إلى المراحل الإقصائية، لكنها لفتت الأنظار أيضا بأمر سلبي أثر على مشوار معظمها.

ولم يصل إلى ربع النهائي سوى منتخب المغرب فقط.

فقد توالى سقوط المنتخبات الإفريقية في دور الـ32 ودور الـ16.

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ما لفت الأنظار بشدة هو خسارة معظم المنتخبات الإفريقية في الوقت القاتل، باستثناء الجزائر وغانا سقط الجميع في الدقائق الأخيرة من مباريات المراحل الإفريقية.

وجاءت هزائم المنتخبات الإفريقية في الدقائق التالية:

دور الـ32.. جنوب إفريقيا خسرت من كندا بهدف الدقيقة 90+2

دور الـ32.. كوت ديفوار خسرت من النرويج بهدف في الدقيقة 86

دور الـ32.. الكونغو الديمقراطية خسرت من إنجلترا بهدف في الدقيقة 86

دور الـ32.. السنغال خسرت من بلجيكا بهدف في الدقيقة 120+5

دور الـ32.. كاب فيردي خسرت من الأرجنتين بهدف في الدقيقة 111

دور الـ16.. مصر خسرت من الأرجنتين بهدف في الدقيقة 90+2

وينتهي كأس العالم 2026 يوم 19 يوليو الجاري.

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مصر كاب فيردي السنغال جنوب إفريقيا الكونغو الديمقراطية كوت ديفوار
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