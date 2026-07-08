اتحاد الكرة يعلن عن تنفيذ مشروع قومي لتطوير كرة القدم

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تنفيذ مشروع قومي شامل لتطوير كرة القدم المصرية.

كما وجه اتحادالكرة الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه.

وقال اتحاد الكرة في بيان: "المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لتنفيذ مشروع قومي شامل لتطوير كرة القدم، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب، وبناء أجيال جديدة تواصل رفع اسم مصر في المحافل القارية والدولية".

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

video:1

وألغى الحكم هدفا لصالح مصطفى زيكو في الدقيقة 58، بداعي وجود خطأ من مروان عطية تجاه ليساندرو مارتينيز لاعب المنتخب الأرجنتين.

كما تغاضي عن احتساب ضربة جزاء لصالح محمد صلاح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لترتد الكرة وينجح المنتخب الأرجنتيني في تسجيل الهدف الثالث.

وبعدما تقدم منتخب مصر في النتيجة بهدفين، قلب التانجو النتيجة في الدقائق الأخيرة وسجلوا 3 أهداف.

ليخرج منتخب مصر من كأس العالم مرفوع الرأس بعدما قدم أداء قوي ومميز طوال مباريات البطولة.