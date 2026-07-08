كأس العالم - مايكل أوليفر حكما لمباراة إسبانيا ضد بلجيكا

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 11:36

كتب : FilGoal

مايكل أوليفر - حكم إنجليزي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم حكام مباراة إسبانيا ضد بلجكيا بكأس العالم.

وتلعب إسبانيا ضد بلجيكا مساء الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026.

وسيدير طاقم تحكيم بقيادة مايكل أوليفر مباراة إسبانيا ضد بلجكيا بربع النهائي.

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وجاء طاقم حكام مباراة إسبانيا ضد بلجيكا كالتالي:

حكم الساحة: مايكل أوليفر (إنجلترا)

المساعد الأول: ستيوارت بيرت (إنجلترا)

المساعد الثاني: جيمس ماينوارينج (إنجلترا)

الحكم الرابع: رامون أباتي (البرازيل)

الحكم المساعد الاحتياطي: رافائيل ألفيس (البرازيل).

وسبق وأن قاد مايكل أوليفر مباراتي هولندا ضد السويد بدور المجموعات، والمغرب ضد كندا بدور الـ16.

وتاهلت إسبانيا إلى ربع النهائي بالفوز على البرتغال بهدف دون رد، فيما فازت بلجيكا على أمريكا 4-1.

ويلعب الفائز من مباراة إسبانيا ضد بلجيكا، أمام الفائز من مباراة فرنسا ضد المغرب في نصف النهائي.

بلجيكا كأس العالم إسبانيا
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