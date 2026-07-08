كأس العالم - مواعيد الـ8 مباريات المتبقية في البطولة

اقترب كأس العالم من نهايته للعالم أجمع، بعدما انتهى بالنسبة للمصريين عقب خروج منتخب مصر بطريقة درامية من دور الـ16.

وخسر منتخب الفراعنة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان متقدما بثنائية نظيفة حتى الدقيقة 79.

وتتبقى فقط 8 مباريات في كأس العالم 2026.

4 منها في ربع النهائي، ومباراتي نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

ويستعرض FilGoal.com جدول المباريات الـ8 المتبقية والذي يأتي على النحو التالي:

ربع النهائي

الخميس 9 يوليو 11:00 مساء.. المغرب × فرنسا

الجمعة 10 يوليو 10:00 مساء.. إسبانيا × بلجيكا

السبت 11 يوليو 11:59 مساء.. النرويج × إنجلترا

الأحد 12 يوليو 4:00 صباحا.. الأرجنتين × سويسرا

نصف النهائي

الثلاثاء 14 يوليو 10:00 مساء.. الفائز من (المغرب × فرنسا) أمام الفائز من (إسبانيا × بلجيكا)

الأربعاء 15 يوليو 10:00 مساء.. الفائز من (النرويج × إنجلترا) أمام الفائز من (الأرجنتين × سويسرا)

مباراة البرونزية

السبت 18 يوليو 11:59 مساء.. الخاسران في نصف النهائي

المباراة النهائية

الأحد 19 يوليو 10:00 مساء.. الفائزان في نصف النهائي

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