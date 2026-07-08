كأس العالم - مواعيد الـ8 مباريات المتبقية في البطولة

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

كأس العالم

اقترب كأس العالم من نهايته للعالم أجمع، بعدما انتهى بالنسبة للمصريين عقب خروج منتخب مصر بطريقة درامية من دور الـ16.

وخسر منتخب الفراعنة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان متقدما بثنائية نظيفة حتى الدقيقة 79.

وتتبقى فقط 8 مباريات في كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - إبراهيم حسن: نشعر بالقهر.. وظلمنا مع سبق الإصرار كأس العالم - ميسي يتصدر صراع الحذاء الذهبي بملاحقة من هالاند ومبابي وكين كأس العالم – أسطورة الشطرنج الروسي: إلغاء هدف مصر يدل على فساد فيفا كأس العالم - ميسي: حارس مرمى مصر تصدى لفرصتين ببراعة.. وشعرت أننا خسرنا

4 منها في ربع النهائي، ومباراتي نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

ويستعرض FilGoal.com جدول المباريات الـ8 المتبقية والذي يأتي على النحو التالي:

ربع النهائي

الخميس 9 يوليو 11:00 مساء.. المغرب × فرنسا

الجمعة 10 يوليو 10:00 مساء.. إسبانيا × بلجيكا

السبت 11 يوليو 11:59 مساء.. النرويج × إنجلترا

الأحد 12 يوليو 4:00 صباحا.. الأرجنتين × سويسرا

نصف النهائي

الثلاثاء 14 يوليو 10:00 مساء.. الفائز من (المغرب × فرنسا) أمام الفائز من (إسبانيا × بلجيكا)

الأربعاء 15 يوليو 10:00 مساء.. الفائز من (النرويج × إنجلترا) أمام الفائز من (الأرجنتين × سويسرا)

مباراة البرونزية

السبت 18 يوليو 11:59 مساء.. الخاسران في نصف النهائي

المباراة النهائية

الأحد 19 يوليو 10:00 مساء.. الفائزان في نصف النهائي

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

إنجلترا الأرجنتين بلجيكا المغرب كأس العالم إسبانيا فرنسا سويسرا النرويج
نرشح لكم
كأس العالم - تشاكا: علينا أن نفخر بما حققناه كأس العالم - 6 منتخبات إفريقية تنهار في الوقت القاتل بالمراحل الإقصائية اتحاد الكرة يعلن عن تنفيذ مشروع قومي لتطوير كرة القدم كأس العالم - مايكل أوليفر حكما لمباراة إسبانيا ضد بلجيكا كأس العالم - إبراهيم حسن: نشعر بالقهر.. وظلمنا مع سبق الإصرار كأس العالم - ميسي يتصدر صراع الحذاء الذهبي بملاحقة من هالاند ومبابي وكين اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي.. ويتمسك بحقوق منتخب مصر ضد حكم مباراة الأرجنتين لم نشاهد المباراة
أخر الأخبار
موزاييك: الاتحاد التونسي لكرة القدم يرفض التخلي عن بوجلبان للنجم الساحلي 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس العالم - تشاكا: علينا أن نفخر بما حققناه 20 دقيقة | في المونديال
فالنسيا يعلن ضم أليو ديانج موسمين 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - 6 منتخبات إفريقية تنهار في الوقت القاتل بالمراحل الإقصائية ساعة | في المونديال
اتحاد الكرة يعلن عن تنفيذ مشروع قومي لتطوير كرة القدم ساعة | في المونديال
كأس العالم - مايكل أوليفر حكما لمباراة إسبانيا ضد بلجيكا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مواعيد الـ8 مباريات المتبقية في البطولة ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: نشعر بالقهر.. وظلمنا مع سبق الإصرار ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني