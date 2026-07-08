كأس العالم - إبراهيم حسن: نشعر بالقهر.. وظلمنا مع سبق الإصرار

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على شعوره بالقهر والظلم عقب مباراة الأرجنتين.

وتأهلت الأرجنتين لربع نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بدور الـ 16.

وقال إبراهيم عبر قناة إم بي سي مصر: "لقد كسروا فرحتنا، خرجنا بشرف ولكن بقهر، لو خسرنا بشرف لم نكن لنشعر بذلك الحزن، منذ بداية المباراة والقرارات ضدنا، أحيانا في الكرات العالية على سبيل المثالث يدفع لاعب الأرجنتين لاعبنا بيديه ولا يحتسب الحكم أي شيء ويقوم بتهديدنا فقط، وعلى العكس يشهر الإنذارات لنا".

وواصل "ما حدث كان ظلم مع سبق الإصرار والترصد وليس صدفة، هؤلاء الناس قرروا إن المباراة يجب أن تخرج بذلك الشكل، هناك مسؤول في الاتحاد الدولي تواجد بالمدرجات واحتفل بهدف الأرجنتين، أين اللعب النظيف وهو شعار الفيفا؟".

وأكمل "هل من المطلوب أن تتواجد منتخبات محددة فقط بالصورة؟ ماذا عن المنتخبات التي تجتهد".

وشدد "قميص حمدي فتحي تم تمزيقه من شد ماك أليستر وله ركلة جزاء ومحمد صلاح له ركلة جزاء، والهدف الملغي لنا كان صحيحا، لاعب الأرجنتين حاول التمثيل ثم نهض بسرعة لأنه يعرف أن الخطأ لم يكن موجودا".

واستمر "كدول إفريقية أو آسيوية نحن مغلوبين على أمرنا ولا نستطيع فعل أي شيء، فيفا يعرف من يجب أن يحصل على جائزة أفضل لاعب حتى لو يلعب في دوري لا يتابعه سوى 3 أفراد".

وتابع "الهدف الثاني لنا كان بمثابة الصدمة لكل المسؤولين، والحكم حصل على أمر بعكس ما يحدث في المباراة، ورد فعله غير طبيعي، أنا أتحدث وأنا أشعر بالقهر، كان يجب على الحكم على الأقل أن تقنية الفيديو".

وأردف "الحكم كان يهدد حسام حسن أثناء حديثه معه، وإشارة حسام حسن تشير إلى الظلم وهي مسموح بها في قواعد الفيفا، الحكم شعر بالإحراج من حسام ولذلك قام بتهديده بالطرد، الصحافة الإيطالية -عملت فيلم- حول الحكم كونه فرنسي من البداية وما فعله الحكم في المباراة لا أعرف ما إذا كان بأوامر أو بمحض إرادته"

وأضاف "هذا هو ميسي والأرجنتين والنجوم، الأمر عادي ولكن يجب أن تحارب وتمثل مصر بشكل جيد وأن تركز، يجب أن تصدق أنك تستطيع الفوز على أي فريق في العالم، هذا ما قلناه للاعبين من قبل البطولة، أي فريق في العالم مكون من 11 لاعبا ولكن من يملك الإصرار هو من يحقق الفوز".

وأتم "أقول للشعب المصري إننا لم نقصر واجتهدنا قدر المستطاع، بعد كل دور في البطولة كنا نقول إن هدفنا أن نمر من الدور المقبل حتى يكون الجيل التالي طموحه وهدفه أبعد في كأس العالم مما وصلنا له".

وستلعب الأرجنتين في ربع النهائي مع سويسرا التي فازت على كولومبيا بركلات الترجيح.