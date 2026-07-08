كأس العالم - ميسي يتصدر صراع الحذاء الذهبي بملاحقة من هالاند ومبابي وكين

يواصل سباق هداف كأس العالم 2026 جذب أنظار الجماهير، مع اقتراب البطولة من نهايتها وتصاعد المنافسة بين نجوم الكرة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة.

ويتصدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ترتيب الهدافين ويلاحقه كل من إرلينج هالاند هداف النرويج وكيليان مبابي مهاجم فرنسا.

ويرصد لكم FilGoal.com ترتيب هدافين كأس العالم 2026 حتى الآن:

1: ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 أهداف.

2: كيليان مبابي (فرنسا) 7 أهداف.

2: إرلينج هالاند (النرويج) 7 أهداف.

4: هاري كين (منتخب إنجلترا) 6 أهداف.

5: عثمان ديمبلي (فرنسا) 4 أهداف.

5: فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 أهداف.

5: ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 أهداف.

5: إسماعيلا سار (السنغال) 4 أهداف.

وينتهي كأس العالم 2026 يوم 19 يوليو الجاري.

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