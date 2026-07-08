لم نشاهد المباراة

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 02:02

كتب : عمرو عبد المنعم

صورة مباراة سويسرا ضد كولومبيا

تأهل منتخب سويسرا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى من المنتخبين دون فرص حقيقية على المرمى، لتذهب للوقت الإضافي ومنه إلى ركلات الترجيح.

لم نشاهد المباراة

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جاءت المباراة عقب خسارة منتخب مصر القاسية أمام الأرجنتين في الوقت القاتل بنتيجة 3-2.

ولذلك لم يشاهد معظم الجماهير المصرية المباراة بسبب حالة الحزن عقب خسارة مصر.

وهذا الأمر مثلما قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عقب خروج الفراعنة من المونديال: "كأس العالم انتهى بالنسبة لي الآن ولن أشاهد أي مباراة أخرى في البطولة لأي منتخب".

وبذلك يلعب منتخب سويسرا ضد الأرجنتين في دور الـ8 لكأس العالم، وتقام المباراة يوم الأحد في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

سجل لمنتخب سويسرا في ركلات الترجيح كل من جرانيت تشاكا وزكي العمدوني وإيتن وفارجاس، وأهدر مانويل أكانجي.

بينما سجل لكولومبيا كل من كوينتيرو وكامباز ولويس دياز، وأهدر زكي العمدوني ودافينسون سانشيز.

كأس العالم كولومبيا سويسرا
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