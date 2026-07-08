كأس العالم - ميسي: حارس مرمى مصر تصدى لفرصتين ببراعة.. وشعرت أننا خسرنا

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 01:14

كتب : FilGoal

تصدي مصطفى شوبير ركلة جزاء ميسي - مصر ضد الأرجنتين

كشف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن شعوره بالخسارة بعد التأخر 2-0 أمام مصر.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من ثمن النهائي عقب خسارة في الوقت القاتل من الأرجنتين.

وحوّل منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

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وقال ليونيل ميسي: "في الحقيقة شعرت أن الأمور انتهت بعد ما وصلت النتيجة إلى 2-0، رأيت أن الأمور صعبة جدا والموقف معقد".

وكشف "كنت أشعر بغضب شديد بسبب ركلة الجزاء التي أهدرتها، لأنه لو سجلتها لكانت ديناميكية المباراة مختلفة تماما، وأرى أننا لعبنا بشكل جيد رغم التأخر 1-0".

وتابع "تصدى حارس المرمى ببراعة لفرصتين محققتين بعد ركلة الجزاء لكل من ماك أليستر وألفاريز".

وواصل "شعرنا أنه يمكننا قلب نتيجة المباراة بعد هدف روميرو والعودة في الوقت المتبقي، بالنسبة لي كنت أعتقد أننا سنحسم المباراة في الوقت الإضافي لكن لحسن الحظ لم نحتاج لذلك".

واختتم ميسي تصريحاته "ما فعلناه في آخر 15 دقيقة دليل على شخصية الفريق وفخرنا بالانتماء إلى هذا المنتخب".

وتقدم منتخب مصر عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21 ليحسم الفراعنة الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وسجل مصطفى زيكو هدفا في الدقيقة 58 قبل أن يتم إلغائه من حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفيديو بداعي خطأ على مروان عطية.

ونجح زيكو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تم احتسابه هذه المرة في الدقيقة 67 من صناعة هيثم حسن.

وخطف منتخب الأرجنتين اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما سجل كل من كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز على الترتيب في الدقائق 79 و83 و92 على التوالي.

ويصعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الفائز من سويسرا ضد كولومبيا في ربع النهائي.

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