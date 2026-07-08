بعدما ارتبط بالزمالك.. ألكسندر سانتوس مدربا للكويت الكويتي
الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 00:56
كتب : FilGoal
أتم نادي الكويت الكويتي إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس.
وارتبط سانتوس مؤخرا بتدريب الزمالك قبل أن يتمم اتفاقه مع الكويت الكويتي.
وأعلن نادي الكويت تعاقده بشكل رسمي مع سانتوس قادما من الجيش الملكي المغربي.
وتولى ألكسندر سانتوس تدريب الكويت خلفا للمونتينيجيري نيبوشا مدرب الزمالك السابق.
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن سانتوس كان ضمن 3 مرشحين لتدريب الزمالك حال رحيل معتمد جمال. (طالع التفاصيل)
وقاد ألكسندر سانتوس نادي الجيش الملكي للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي خسره لصالح صنداونز، وسق له تدريب بترو أتلتيكو والصفاقسي.
ومن المقرر أن يحسم الزمالك ملف المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.
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