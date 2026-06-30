خبر في الجول - ثلاثي برتغالي مرشح لتدريب الزمالك

دخل 3 مدربين برتغاليين ضمن حسابات مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع أحدهم.

ويدرس الزمالك التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا لمعتمد جمال الذي اختتم الموسم باللتويج بلقب الدوري ووصافة الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثلاثي البرتغالي، بيدرو إيمانويل، وألكسندرس سانتوس، وريكاردو سابينتو ضمن خيارات الزمالك حال الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي.

بيدرو إيمانويل انتهى تعاقده مؤخرا مع نادي الفيحاء السعودي، ويملك خبرة كبرى بالتدريب بالدوري السعودي مع أندية: التعاون ولنصر والخليج والفيحاء مؤخرا.

المدرب الذي مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لنادي بورتو، سبق له تدريب ألميريا الإسباني والعين الإماراتي.

فيما قاد ألكسندر سانتوس نادي الجيش الملكي للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي خسره لصالح صنداونز، وسق له تدريب بترو أتلتيكو والصفاقسي.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك ملف المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

بينما عمل ريكاردو سا بينتو مدربا لسبورتنج لشبونة، وسبورتنج براجا وفاسكو دي جاما والفتح السعودي، وكذلك الرجاء المغربي.