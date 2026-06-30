خبر في الجول - ثلاثي برتغالي مرشح لتدريب الزمالك

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 18:18

كتب : FilGoal

بيدرو إيمانويل

دخل 3 مدربين برتغاليين ضمن حسابات مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع أحدهم.

ويدرس الزمالك التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا لمعتمد جمال الذي اختتم الموسم باللتويج بلقب الدوري ووصافة الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثلاثي البرتغالي، بيدرو إيمانويل، وألكسندرس سانتوس، وريكاردو سابينتو ضمن خيارات الزمالك حال الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي.

أخبار متعلقة:
هشام نصر: الزمالك سيحصل على رخصة المشاركة الإفريقية خلال أيام الزمالك يكشف عن راعٍ جديد للقميص ويطلق مشروع التحول الرقمي خبر في الجول - معتمد جمال في مفاوضات متقدمة مع الشرطة العراقي.. وموقفه من الزمالك جروس وشارلروا.. فيفا يعلن تقليص قضايا إيقاف قيد الزمالك

بيدرو إيمانويل انتهى تعاقده مؤخرا مع نادي الفيحاء السعودي، ويملك خبرة كبرى بالتدريب بالدوري السعودي مع أندية: التعاون ولنصر والخليج والفيحاء مؤخرا.

المدرب الذي مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لنادي بورتو، سبق له تدريب ألميريا الإسباني والعين الإماراتي.

فيما قاد ألكسندر سانتوس نادي الجيش الملكي للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي خسره لصالح صنداونز، وسق له تدريب بترو أتلتيكو والصفاقسي.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك ملف المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

بينما عمل ريكاردو سا بينتو مدربا لسبورتنج لشبونة، وسبورتنج براجا وفاسكو دي جاما والفتح السعودي، وكذلك الرجاء المغربي.

الزمالك بيدرو إيمانويل ألكسندر سانتوس
نرشح لكم
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: مفاوضات شفهية من الأهلي بشأن محمود صلاح الأهلي يرد على استفسارات لجنة التراخيص بشأن الرخصة المحلية اتحاد الكرة يعلن القواعد العامة لتراخيص أكاديميات كرة القدم تقرير: تروا يتقدم بعرض أولي لضم شوبير.. والأهلي يحدد سعر البيع الكاس: الأهلي يتقدم بعرض لضم علي علوان من السيلية القطري خبر في الجول - كريم الديب يتمم اتفاقه مع زد بعد رحيله عن الاتحاد بوجلبان: أبلغت الأهلي بالاعتذار عن عدم العمل في لجنة الكشافين خبر في الجول - روقا يعود لـ طلائع الجيش
أخر الأخبار
أتلتيكو مدريد يتعاقد مع جريمالدو 17 دقيقة | ميركاتو
تشكيل كأس العالم – النرويج بالقوة الضاربة.. وبيبي أساسي مع كوت ديفوار 35 دقيقة | في المونديال
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: مفاوضات شفهية من الأهلي بشأن محمود صلاح 44 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - ثلاثي برتغالي مرشح لتدريب الزمالك ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يرد على استفسارات لجنة التراخيص بشأن الرخصة المحلية ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم - بوعدي: نستحق الفوز على هولندا والتحديات الأكبر تبدأ الآن 2 ساعة | في المونديال
إندريك: أحمد الله على رحيلي عن ريال مدريد.. وليون غير مسيرتي 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - نوير يؤكد نهاية مشواره الدولي مع ألمانيا بشكل نهائي 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532209/خبر-في-الجول-ثلاثي-برتغالي-مرشح-لتدريب-الزمالك