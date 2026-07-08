تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر

تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قرارات التحكيم في مباراة مصر والأرجنتين بعد خسارة الفراعنة.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ16 بعدما خسر أمام الأرجنتين حامل اللقب 3-2 في أكثر مباريات المونديال إثارة.

وبعدما تقدم منتخب مصر في النتيجة بهدفين، قلب التانجو النتيجة في الدقائق الأخيرة وسجلوا 3 أهداف.

ليخرج منتخب مصر من كأس العالم مرفوع الرأس بعدما قدم أداء قوي ومميز طوال مباريات البطولة.

وينقل لكم FilGoal.com بعض التغريدات من الجماهير الأجنبية عن قرارات حكم المباراة.

وقال أحد الأشخاص: "ركلة الجزاء الواضة وضوح الشمس التي لم تحتسب لمصر قبل هدف الأرجنتين الثالث".

وقال آخر: "لم تحتسب ركلة جزاء ولم تحقق العدالة، لقد سلب الاتحاد الدولي لكرة القدم حق مصر أمام العالم أجمع".

وانتقد أحد الجماهير تقنية الفيديو قائلا: "كيف لا تحتسب هذه ركلة جزاء، ضد مصر فقط؟ لماذا استخدمت تقنية الفيديو للتلاعب بالنتيجة".

وأكد آخر "العدالة لمصر، فقد فوت الحكم وحكم الفيديو المساعدة مراجعة عدد كبير للغاية من القرارات لا يمكن إنكار جودة المنتخب الأرجنتيني لكن مصر لم تحظ بمعاملة عادلة".