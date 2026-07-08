كأس العالم - ميسي: سعيد بطريقة فوزنا أمام مصر.. وكنا محظوظين بتوقيت هدف روميرو

أعرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن سعادته بتحقيق الفوز أمام مصر رغم التأخر بهدفين.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من ثمن النهائي عقب خسارة في الوقت القاتل من الأرجنتين.

وحوّل منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وقال ليونيل ميسي: "الحقيقة أنني سعيد جدا بأننا تخطينا هذه المباراة وبالطريقة التي حققنا بها الفوز، كانت مباراة صعبة خاصة بعد تأخرنا 2-0، ومن المثير جدا أن نتمكن من قلب النتيجة مرة أخرى".

وتابع "عانينا كثيرا مرة أخرى لكن هذه بطولة كأس العالم، جميع المباريات متكافئة جدا، لذلك لا يهم أنا سعيد جدا".

وشدد "أعتقد أن الروح القتالية ظهرت من الجميع، لأنه ليس من السهل قلب النتيجة بعد تأخر 2-0 ولكن كما أقول دائما، هذه المجموعة من اللاعبين لا تستسلم أبدا وتحاول حتى النهاية".

وكشف "في الحقيقة كنا محظوظين بتسجيل هدف روميرو ولا يزال لدينا متسع من الوقت وتمكنا من قلب النتيجة في الوقت القاتل".

واختتم ميسي تصريحاته "ما حققناه اليوم أمام مصر كان مذهلا، وأنا سعيد للغاية لأن الجماهير ما زالت متواجدة ويستمتعون بما نقدمه وأتمنى أن يستمر هذا النجاح".

وتقدم منتخب مصر عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21 ليحسم الفراعنة الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وسجل مصطفى زيكو هدفا في الدقيقة 58 قبل أن يتم إلغائه من حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفيديو بداعي خطأ على مروان عطية.

ونجح زيكو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تم احتسابه هذه المرة في الدقيقة 67 من صناعة هيثم حسن.

وخطف منتخب الأرجنتين اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما سجل كل من كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز على الترتيب في الدقائق 79 و83 و92 على التوالي.

ويصعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الفائز من سويسرا ضد كولومبيا في ربع النهائي.