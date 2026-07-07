كأس العالم - أبو زهرة: اتفقنا مع حسام حسن على استمراره.. وهذا موعد وصول منتخب مصر

أعلن مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، موعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وقال أبو زهرة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "بعثة المنتخب ستصل يوم الخميس المقبل إلى القاهرة."

كما كشف عضو اتحاد الكرة عن استمرار حسام حسن في منصبه كمدير فني للمنتخب.

وأضاف أبو زهرة "اتفقنا مع حسام حسن على استمراره في قيادة المنتخب، ونبني مشروعا كبيرًا للكرة المصرية."

وكان حسام حسن مدرب المنتخب، كشف عن أنه يعمل دون عقد رسمي، بعد نهايته.

تابع أبو زهرة "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، قام بدعم اللاعبين والجهاز الفني في غرفة الملابس وقدم لهم الشكر."

وأتم "لم نقصر وبذلنا كل ما في وسعنا."

وبعدما تقدم منتخب مصر في النتيجة بهدفين، قلب التانجو النتيجة في الدقائق الأخيرة وسجلوا 3 أهداف.

ليخرج منتخب مصر من كأس العالم مرفوع الرأس بعدما قدم أداء قوي ومميز طوال مباريات البطولة.

وسيغادر منتخب مصر أمريكا ويعود إلى القاهرة بعد أن قضى فترة رائعة في الولايات المتحدة منذ بداية كأس العالم.

وقبل منتخب مصر خرج من كأس العالم 38 منتخبا، والآن يتبقى فقط 9 منتخبات في البطولة.

سجلي هدفي منتخب مصر ياسر إبراهيم، ومصطفى زيكو، فيما سجل ثلاثية الأرجنتين كريستيان روميرو، وليونيل ميسي، وإنزو فيرنانديز.