إمام عاشور: كنا نستحق ضربة جزاء أمام الأرجنتين.. ولا أعلم لماذا تم إلغاء هدف زيكو

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 23:20

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ليونيل ميسي - مصر ضد الأرجنتين

يرى إمام عاشور لاعب منتخب مصر، أن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، حرم الفراعنة من هدف أمام الأرجنتين.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، بعد الفوز أمام منتخب مصر بنتيجة 3-2.

وقال عاشور في تصريحات لـ بي ان سبورتس عقب المباراة: "لم نبخل بنقطة عرق، وقدمنا كل ما لدينا في المباراة."

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وانتقد نجم منتخب مصر القرارات التحكيمية في المباراة "نستحق هدفا، ولا أعلم لماذا تم إلغائه."

وأضاف "في كرة الهدف الثالث الذي استقبلناه، كنا نستحق ضربة جزاء وارتدت لنستقبل هدفا."

ولم يحتسب الحكم الفرنسي ضربة جزاء لصالح محمد صلاح لاعب منتخب مصر، قبل أن ترتد الكرة ليتمكن منتخب الأرجنتين من تسجيل هدف الفوز.

وكذلك ألغى الحكم هدفا لمنتخب مصر لصالح مصطفى زيكو، بداعي تعرض ليساندرو مارتينيز لخطأ أمام مروان عطية.

وأتم حديثه للجماهير "أشكر الجماهير وأتأسف لما حدث، كنا نتمنى إسعادكم."

وبعدما تقدم منتخب مصر في النتيجة بهدفين، قلب التانجو النتيجة في الدقائق الأخيرة وسجلوا 3 أهداف.

ليخرج منتخب مصر من كأس العالم مرفوع الرأس بعدما قدم أداء قوي ومميز طوال مباريات البطولة.

وسيغادر منتخب مصر أمريكا ويعود إلى القاهرة بعد أن قضى فترة رائعة في الولايات المتحدة منذ بداية كأس العالم.

وقبل منتخب مصر خرج من كأس العالم 38 منتخبا، والآن يتبقى فقط 9 منتخبات في البطولة.

سجلي هدفي منتخب مصر ياسر إبراهيم، ومصطفى زيكو، فيما سجل ثلاثية الأرجنتين كريستيان روميرو، وليونيل ميسي، وإنزو فيرنانديز.

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