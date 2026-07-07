كأس العالم - "كلاهما خطأ أو لا".. أسطورة إنجلترا ينتقد قرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين

استنكر آلان شيرر أسطورة المنتخب الإنجليزي، قرارات الحكم فرانسوا ليتكسييه في مباراة مصر والأرجنتين.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، بعد الفوز أمام منتخب مصر بنتيجة 3-2.

ولم يحتسب الحكم الفرنسي ضربة جزاء لصالح محمد صلاح لاعب منتخب مصر، قبل أن ترتد الكرة ليتمكن منتخب الأرجنتين من تسجيل هدف الفوز.

وكذلك ألغى الحكم هدفا لمنتخب مصر لصالح مصطفى زيكو، بداعي تعرض ليساندرو مارتينيز لخطأ أمام مروان عطية.

وقال شيرر عبر حسابه على إكس: "إما أن يكون كلاهما خطأً أو لا يكون أي منهما خطأً، لكنهم أخبرونا أنهم لن يعيدوا تقييم القرارات التحكيمية.. ما حدث كان سيئا."

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تقنية الفيديو تحرم مصر من هدف عالمي بقدم زيكو ⚽❌pic.twitter.com/hCEgUGBewQ — FilGoal (@FilGoal) July 7, 2026

وبعدما تقدم منتخب مصر في النتيجة بهدفين، قلب التانجو النتيجة في الدقائق الأخيرة وسجلوا 3 أهداف.

ليخرج منتخب مصر من كأس العالم مرفوع الرأس بعدما قدم أداء قوي ومميز طوال مباريات البطولة.

وسيغادر منتخب مصر أمريكا ويعود إلى القاهرة بعد أن قضى فترة رائعة في الولايات المتحدة منذ بداية كأس العالم.

وقبل منتخب مصر خرج من كأس العالم 38 منتخبا، والآن يتبقى فقط 9 منتخبات في البطولة.

سجلي هدفي منتخب مصر ياسر إبراهيم، ومصطفى زيكو، فيما سجل ثلاثية الأرجنتين كريستيان روميرو، وليونيل ميسي، وإنزو فيرنانديز.

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