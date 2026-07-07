مباشر كأس العالم - سويسرا (0)-(0) كولومبيا.. الأول يضيع
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 22:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة سويسرا ضد كولومبيا في كأس العالم.
وتلعب سويسرا ضد كولومبيا ضمن دور الـ16 بمسابقة كأس العالم.
لمتابعة مباراة سويسرا ضد كولومبيا دقيقة بدقيقة من هنا.
ق20 تصويبة رائعة من بويرتا لاعب كولومبيا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس سويسرا ببراعة.
انطلاق المباراة
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