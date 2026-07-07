مباشر كأس العالم - سويسرا (0)-(0) كولومبيا.. الأول يضيع

يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة سويسرا ضد كولومبيا في كأس العالم.

وتلعب سويسرا ضد كولومبيا ضمن دور الـ16 بمسابقة كأس العالم.

لمتابعة مباراة سويسرا ضد كولومبيا دقيقة بدقيقة من هنا.

ق20 تصويبة رائعة من بويرتا لاعب كولومبيا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس سويسرا ببراعة.

انطلاق المباراة