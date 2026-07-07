انتهت كأس العالم - سويسرا (0)4-3(0) كولومبيا.. سويسرا إلى ربع النهائي

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 22:56

كتب : FilGoal

لويس دياز - كولومبيا ضد سويسرا

يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة سويسرا ضد كولومبيا في كأس العالم.

وتلعب سويسرا ضد كولومبيا ضمن دور الـ16 بمسابقة كأس العالم.

لمتابعة مباراة سويسرا ضد كولومبيا دقيقة بدقيقة من هنا.

فارجاس يسجل الخامسة ويقود سويسرا للفوز

لويس دياز يسجل الخامسة لكولومبيا

إيتن يسجل الرابعة لسويسرا

كوتشو هيرنانديز يهدر الرابعة لكولومبيا

أكانجي يهدر الثالثة لسويسرا

كامباز يسجل الثالثة لكولومبيا

زكي العمدوني يسجل الثانية لسويسرا

دافينسون سانشيز يهدر الثانية

تشاكا يسجل الأولى لسويسرا

كوينتيرو يسجل الأولى لكولومبيا

إلى ركلات الترجيح

الشوط الإضافي الأول

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نهاية الوقت الأصلي

ق88 ندوي نداي يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول لمنتخب سويسرا بعد انفراد تام

ق 65 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح كولومبيا عن طريق بويرتا مرت بجوار المرمى.

ق54 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح سويسرا عن طريق ريدر من ركلة حرة مرت بجوار المرمى.

الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح كولومبيا من ركلة ركنية شتتها فراولر لاعب سويسرا بنجاح.

ق33 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح سويسرا عن طريق ندوي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق20 تصويبة رائعة من بويرتا لاعب كولومبيا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس سويسرا ببراعة.

انطلاق المباراة

لويس دياز
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