كأس العالم - ألفاريز: فزنا بواحدة من أهم مباريات الأرجنتين.. ومصر تستحق الإشادة

شدد جوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين على أهمية الفوز الذي حققه منتخب بلاده على منتخب مصر.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ16 بعدما خسر أمام الأرجنتين حامل اللقب 3-2 في أكثر مباريات المونديال إثارة.

وقال جوليان ألفاريز في تصريحات للصحفيين:"أشعر بسعادة عارمة ومشاعر لا توصف. لست شخصا عاطفيا في المعتاد، لكنني تأثرت كثيرا وأنا أتابع الدقائق الأخيرة من مقاعد البدلاء. الطريقة التي فزنا بها اليوم، وما حدث في اللحظات الأخيرة، تجعلها واحدة من أهم مباريات الأرجنتين في السنوات الأخيرة".

وأضاف "الحديث بين الشوطين وخلال فترات التوقف كان حاسما. كانت رسالتنا واحدة دائما، ألا نفقد الإيمان وأن نقاتل حتى النهاية. كنا واثقين أن الأهداف ستأتي لأننا نمتلك الجودة اللازمة، ولحسن الحظ نجحنا في قلب النتيجة في الوقت القاتل، واحتفلنا جميعا بهذا الانتصار".

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وشدد "المنتخب المصري يستحق كل الإشادة، فقد كانت المباراة معقدة للغاية. هذا المونديال يثبت أن جميع المواجهات صعبة ومتقاربة. كنا نسيطر على مجريات اللعب، لكنهم نجحوا في التسجيل في توقيتات مباغتة، وهو درس يدفعنا إلى توخي المزيد من الحذر وتطوير أنفسنا، مع الحفاظ على أسلوبنا في فرض السيطرة على الكرة".

وأتم تصريحاته "ميسي كان متحركا ومؤثرا كعادته. رأيناه متحمسا للغاية، وسجل هدفا جديدا ليؤكد للجميع أنه أسطورة حية. نحن سعداء باللعب إلى جانبه ومساندته دائما. كما نشكر جماهيرنا من أعماق قلوبنا على دعمهم الكبير اليوم، ونعدهم بأن نقاتل من أجلهم حتى آخر دقيقة في كأس العالم".

وبعدما تقدم منتخب مصر في النتيجة بهدفين، قلب التانجو النتيجة في الدقائق الأخيرة وسجلوا 3 أهداف.

ليخرج منتخب مصر من كأس العالم مرفوع الرأس بعدما قدم أداء قوي ومميز طوال مباريات البطولة.