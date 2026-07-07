كأس العالم - ألفاريز: فزنا بواحدة من أهم مباريات الأرجنتين.. ومصر تستحق الإشادة

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 22:49

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - الأرجنتين

شدد جوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين على أهمية الفوز الذي حققه منتخب بلاده على منتخب مصر.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ16 بعدما خسر أمام الأرجنتين حامل اللقب 3-2 في أكثر مباريات المونديال إثارة.

وقال جوليان ألفاريز في تصريحات للصحفيين:"أشعر بسعادة عارمة ومشاعر لا توصف. لست شخصا عاطفيا في المعتاد، لكنني تأثرت كثيرا وأنا أتابع الدقائق الأخيرة من مقاعد البدلاء. الطريقة التي فزنا بها اليوم، وما حدث في اللحظات الأخيرة، تجعلها واحدة من أهم مباريات الأرجنتين في السنوات الأخيرة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم – حسام حسن: الحكم الفرنسي "على راسه بطحة" ولن أشاهد باقي المونديال كأس العالم – تصريحات نارية من حسام حسن: يريدون استمرار ميسي ولم نحصل على حقنا كأس العالم - أبو تريكة: بدون ميسي لا وجود للأرجنتين.. ولعبنا ضد الحكم وفيفا كأس العالم - لويس دياز ورودريجيز يقودان هجوم كولومبيا أمام سويسرا

وأضاف "الحديث بين الشوطين وخلال فترات التوقف كان حاسما. كانت رسالتنا واحدة دائما، ألا نفقد الإيمان وأن نقاتل حتى النهاية. كنا واثقين أن الأهداف ستأتي لأننا نمتلك الجودة اللازمة، ولحسن الحظ نجحنا في قلب النتيجة في الوقت القاتل، واحتفلنا جميعا بهذا الانتصار".

وشدد "المنتخب المصري يستحق كل الإشادة، فقد كانت المباراة معقدة للغاية. هذا المونديال يثبت أن جميع المواجهات صعبة ومتقاربة. كنا نسيطر على مجريات اللعب، لكنهم نجحوا في التسجيل في توقيتات مباغتة، وهو درس يدفعنا إلى توخي المزيد من الحذر وتطوير أنفسنا، مع الحفاظ على أسلوبنا في فرض السيطرة على الكرة".

وأتم تصريحاته "ميسي كان متحركا ومؤثرا كعادته. رأيناه متحمسا للغاية، وسجل هدفا جديدا ليؤكد للجميع أنه أسطورة حية. نحن سعداء باللعب إلى جانبه ومساندته دائما. كما نشكر جماهيرنا من أعماق قلوبنا على دعمهم الكبير اليوم، ونعدهم بأن نقاتل من أجلهم حتى آخر دقيقة في كأس العالم".

وبعدما تقدم منتخب مصر في النتيجة بهدفين، قلب التانجو النتيجة في الدقائق الأخيرة وسجلوا 3 أهداف.

ليخرج منتخب مصر من كأس العالم مرفوع الرأس بعدما قدم أداء قوي ومميز طوال مباريات البطولة.

مصر الأرجنتين جوليان ألفارير كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - حسام حسن يرفع شعار "لا للعنصرية" خلال مواجهة الأرجنتين إمام عاشور: كنا نستحق ضربة جزاء أمام الأرجنتين.. ولا أعلم لماذا تم إلغاء هدف زيكو "كلاهما خطأ أو لا".. أسطورة إنجلترا ينتقد قرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين مباشر كأس العالم - سويسرا (0)-(0) كولومبيا.. الأول يضيع مولينا: ما حدث أمام مصر لا يصدق.. وكنا نعلم مدى صعوبة المباراة كأس العالم - شوبير: حزين لأن الفوز كان قريبا.. وافتقدنا بعض التفاصيل الصغيرة كأس العالم – حسام حسن: الحكم الفرنسي "على راسه بطحة" ولن أشاهد باقي المونديال كأس العالم – تصريحات نارية من حسام حسن: يريدون استمرار ميسي ولم نحصل على حقنا
أخر الأخبار
كأس العالم - حسام حسن يرفع شعار "لا للعنصرية" خلال مواجهة الأرجنتين 9 دقيقة | في المونديال
إمام عاشور: كنا نستحق ضربة جزاء أمام الأرجنتين.. ولا أعلم لماذا تم إلغاء هدف زيكو 24 دقيقة | في المونديال
"كلاهما خطأ أو لا".. أسطورة إنجلترا ينتقد قرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين 46 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - سويسرا (0)-(0) كولومبيا.. الأول يضيع 47 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ألفاريز: فزنا بواحدة من أهم مباريات الأرجنتين.. ومصر تستحق الإشادة 54 دقيقة | في المونديال
مولينا: ما حدث أمام مصر لا يصدق.. وكنا نعلم مدى صعوبة المباراة 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - شوبير: حزين لأن الفوز كان قريبا.. وافتقدنا بعض التفاصيل الصغيرة 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – حسام حسن: الحكم الفرنسي "على راسه بطحة" ولن أشاهد باقي المونديال ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني