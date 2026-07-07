مولينا: ما حدث أمام مصر لا يصدق.. وكنا نعلم مدى صعوبة المباراة

يرى ناهويل مولينا لاعب الأرجنتين، أن ما حدث في مباراة مصر لا يصدق.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، بعد الفوز أمام منتخب مصر بنتيجة 3-2.

وقال مولينا في تصريحات عبر بي ان سبورتس بعد المباراة: "ما حدث لا يصدق.. فخور بالفريق وبالمباراة التي قدمناها."

وأكمل "صنعنا فرصا لم ننجح في ترجمتها إلى أهداف."

وأضاف "مباراة مجنونة وأنا سعيد جدا، وفخور بما قدمه هذا الفريق الذي لم يدخر أي جهد للفوز بالمباراة."

وأتم "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة جدا ولكننا قدمنا كل شيء.. الفريق كافح واجتهد من أجل الفوز."

وبعدما تقدم منتخب مصر في النتيجة بهدفين، قلب التانجو النتيجة في الدقائق الأخيرة وسجلوا 3 أهداف.

سجلي هدفي منتخب مصر ياسر إبراهيم، ومصطفى زيكو، فيما سجل ثلاثية الأرجنتين كريستيان روميرو، وليونيل ميسي، وإنزو فيرنانديز.

ليخرج منتخب مصر من كأس العالم مرفوع الرأس بعدما قدم أداء قوي ومميز طوال مباريات البطولة.

وسيغادر منتخب مصر أمريكا ويعود إلى القاهرة بعد أن قضى فترة رائعة في الولايات المتحدة منذ بداية كأس العالم.

وقبل منتخب مصر خرج من كأس العالم 38 منتخبا، والآن يتبقى فقط 9 منتخبات في البطولة.