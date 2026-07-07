كأس العالم - شوبير: حزين لأن الفوز كان قريبا.. وافتقدنا بعض التفاصيل الصغيرة

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 22:48

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير أمام الأرجنتين

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن حزنه بعد الخسارة أمام الأرجنتين في الوقت القاتل.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

مصر

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من ثمن النهائي عقب خسارة في الوقت القاتل من الأرجنتين.

وحوّل منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

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وقال مصطفى شوبير عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على كل حال، المكسب كان قريبا وافتقدنا بعض التفاصيل الصغيرة جدا لكنها تمثل الفارق في المباريات الكبيرة".

وشدد "اللاعبون كانوا رجالا، وحزين أننا كنا قريبين جدا من الفوز، وإن شاء الله نعمل للظهور بشكل أفضل الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن تألقه والتصدي لركلات جزاء أجاب "نلعب لعبة جماعية وكنت أتمنى استمرار تفوقنا وحسم المباراة".

وتقدم منتخب مصر عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21 ليحسم الفراعنة الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وسجل مصطفى زيكو هدفا في الدقيقة 58 قبل أن يتم إلغائه من حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفيديو بداعي خطأ على مروان عطية.

ونجح زيكو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تم احتسابه هذه المرة في الدقيقة 67 من صناعة هيثم حسن.

وخطف منتخب الأرجنتين اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما سجل كل من كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز على الترتيب في الدقائق 79 و83 و92 على التوالي.

ويصعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الفائز من سويسرا ضد كولومبيا في ربع النهائي.

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