كأس العالم – حسام حسن: الحكم الفرنسي "على راسه بطحة" ولن أشاهد باقي المونديال

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 22:18

كتب : عمرو عبد المنعم

حسام حسن مع حكم مباراة الأرجنتين

هاجم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الحكم الفرنسي الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ16 بعد الخسارة من الأرجنتين.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "لا يوجد مصداقية في كأس العالم وفيفا، أنا فخور كوني مصريا عربيا إفريقيا ونحن لا نأخذ أي شيء".

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وأضاف "لماذا تُلعب المباراة في الصباح، اليوم لا يوجد به سوى مباراتين، إذا لماذا لا نلعب في المساء؟".

وأكمل "في البلاد التي يموت فيها الأطفال، الناس يرتدون قمصان الأرجنتين وبرشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد، هم يحبون هذه الفرق والمنتخبات ويشجعوها، وأنتم أيضا تسكتون عندما يتعرضون للقتل".

وأشار "قلت للحكم إن ما يحدث غير عدل، وبعدها شعر أن (على راسه بطحة) لن يفهموا هذا المصطلح".

وأتم تصريحاته "فوز غير مستحق للأرجنتين، ووعد مني لن أشاهد ما تبقى من كأس العالم لأنها بطولة غير عادلة، ولن أشاهد أي مباراة أخرى في المونديال".

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