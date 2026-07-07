كأس العالم – تصريحات نارية من حسام حسن: يريدون استمرار ميسي ولم نحصل على حقنا

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تصريحات نارية وانتقادات لاذعة إلى المسؤولين عن إدارة الكرة في العالم، وذلك بعد الخسارة من الأرجنتين 3-2.

حسام حسن النادي : مصر مصر

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ16 بعد الخسارة من الأرجنتين.

وقال حسام حسن عبر بي إن سبورتس: "كنا الأفضل في المباراة، لكن كرة القدم غير عادلة، لنا ركلة جزاء والحكم ألغى لنا الهدف الثالث ولا أعرف السبب".

وأضاف "قد يكون الأمر مرتبط بالتسويق ويريدون استمرار بطل كأس العالم وميسي في البطولة".

وأكمل "في الكثير من الأوقات تتعب وتقدم كل شيء ولكن تحدث أمور أخرى تبعدك عن هدفك".

وأشار "كنا نريد إسعاد الجمهور المصري الذي دعمنا من بداية كأس العالم، لكن هناك أمور أخرى تحدث خارج كرة القدم".

وشدد "هناك مساندة من كل الأطراف لبطل العالم، تحكيمية وتسويقية والكل معهم".

وأكد "لنا أسلوب وكنا نريد فرضه في المباراة مثلما فعلنا في كل المواجهات السابقة، وسعيد بلاعبي منتخب مصر لأنهم نفذوا التعليمات، ولكن العوامل الخارجية حسمت الأمر".

وواصل "الخطأ الأكبر هو ألا تحصل على حقك من أصحاب القرار الذين يتحكمون في كرة القدم ويؤثرون على نتائج المباريات بعوامل أخرى خارج الملعب".

وأردف "سعيد بمنتخب مصر واللاعبين بعدما أصبحنا نمتلك منتخب قوي يشرف الكرة العربية والإفريقية".

وشرح "الآن نحن في عمق الكرة العالمية، لا نخاف من أحد، والمباراة كانت صعبة أكثر على الأرجنتين وليس علينا، وتطورنا لن يقف هنا وأمامنا الكثير من الأهداف الكبيرة وأن يصبح منتخب مصر منافسا لأي منتخب آخر في العالم".

وأفصح "شكرت كل اللاعبين وأخبرتهم برضائي التام عن كل ما قدموه في البطولة، نلعب بمجموعة لاعبين محليين من الدوري المصري عكس كل المنتخبات الأخرى المتواجدة في دور الثمانية، وسنواصل في فعل ذلك وسيكون لنا تأثير على الكرة العالمية".

واستمر في تصريحاته "يجب على فيفا أن يطبق شعاره وهو الاحترام والعدل، كان لنا ركلة جزاء ضد بلجيكا لم تُحتسب، والحكم ظلمنا اليوم أمام الأرجنتين".

وأتم "أعرف أن طموح اللاعبين كان الوصول لأبعد من ذلك، ولهذا أشكرهم جميعا وسنعود أقوى".