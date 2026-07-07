كأس العالم - أبو تريكة: بدون ميسي لا وجود للأرجنتين.. ولعبنا ضد الحكم وفيفا

انتقد محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر السابق أداء فرانسوا لوتكسيه حكم مواجهة الفريق ضد الأرجنتين.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من ثمن النهائي عقب خسارة في الوقت القاتل من الأرجنتين.

وحوّل منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وقال أبو تريكة عبر قناة بي إن سبورتس: "حظ أوفر لمنتخب مصر ونشكر اللاعبين على الأداء، لكنهم خطفونا وميسي الله يسامحه".

وتابع "لعبنا 70 دقيقة نموذجية أمام الأرجنتين لكن ميسي نجح في قلب المباراة".

وشدد "بدون ميسي لا وجود للأرجنتين في هذه البطولة، أي لاعب غيره ينهار بعد ركلة الجزاء لكنه نجح في تغيير نتيجة المباراة خلال آخر ربع ساعة".

وواصل تريكة "بطولة للتاريخ لحسام حسن ومنتخب مصر ونشكرهم على ما قدموه ونفتخر بكم".

وأضاف "حكم اللقاء لم يكن عادلا معنا وتعرضنا للظلم، هدف الأرجنتين الثالث كان يجب إلغائه بسبب ركلة جزاء لصالح محمد صلاح بنفس طريقة إلغاء هدفنا بعد خطأ لليساندرو مارتينيز".

واختتم أبو تريكة تصريحاته "الحكم كان متأثرا بضغوط الأرجنتين وظهر ذلك الشعور للاعبين، بذلك لعبنا ضد ميسي والأرجنتين والحكم وفيفا".

وتقدم منتخب مصر عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21 ليحسم الفراعنة الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وسجل مصطفى زيكو هدفا في الدقيقة 58 قبل أن يتم إلغائه من حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفيديو بداعي خطأ على مروان عطية.

ونجح زيكو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تم احتسابه هذه المرة في الدقيقة 67 من صناعة هيثم حسن.

وخطف منتخب الأرجنتين اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما سجل كل من كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز على الترتيب في الدقائق 79 و83 و92 على التوالي.

ويصعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الفائز من سويسرا ضد كولومبيا في ربع النهائي.