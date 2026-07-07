كأس العالم - إمبولو يقود هجوم سويسرا أمام كولومبيا

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 21:45

كتب : FilGoal

إمبولو - سويسرا ضد الجزائر

يقود بريل إمبولو هجوم منتخب سويسرا في مواجهة كولومبيا في دور الـ16 من كأس العالم.

وتلعب سويسرا ضد كولومبيا بعد قليل ضمن ثمن نهائي كأس العالم.

وجاء تشكيل سويسرا لمواجهة كولومبيا كالتالي:

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حراسة المرمى: جريجور كوبل.

الدفاع: نيكو إلفيدي - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز.

الوسط: دينيس زكريا - ريمو فريولر - جرانيت تشاكا - أردون جاشاري - فابيان ريدر

الهجوم: دان ندوي - بريل إمبولو.

ويلعب الفائز من مواجهة كولومبيا ضد سويسرا، أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم.

سويسرا
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