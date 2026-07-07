كأس العالم - زيكو باكيا: الحكم أضاع حلم شعب بأكمله

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

مصطفى زيكو - مصر ضد الأرجنتين

أعرب مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر عن حزنه الشديد عقب الخسارة أمام الأرجنتين.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ16 بعدما خسر أمام الأرجنتين حامل اللقب 3-2 في أكثر مباريات المونديال إثارة.

وقال زيكو باكيا عبر قناة فيفا: "الحكم ليس عادلا. الحكم كان موجها من بداية المباراة ولم يكن ليسمح بأن نفوز على الأرجنتين بهدفين".

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وأضاف "الحكم أضاع حلم شعب بأكمله ومجهودنا طوال المباراة، حسبي الله ونعم الوكيل".

وواصل "مبروك لـ الأرجنتين كأس العالم من الآن، البطولة موجهة لهم مهما حدث".

وأتم تصريحاته "أقول للشعب المصري، كنا نتمنى إسعادكم، وقاتلنا لتحقيق ذلك".

وبعدما تقدم منتخب مصر في النتيجة بهدفين، قلب التانجو النتيجة في الدقائق الأخيرة وسجلوا 3 أهداف.

ليخرج منتخب مصر من كأس العالم مرفوع الرأس بعدما قدم أداء قوي ومميز طوال مباريات البطولة.

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