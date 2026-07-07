كأس العالم - "شكرا لأبطال المنتخب".. الرئيس السيسي يوجه رسالة بعد الخسارة أمام الأرجنتين

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 21:27

كتب : FilGoal

السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى منتخب مصر عقب الخسارة منتخب الأرجنتين في كأس العالم.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من ثمن النهائي عقب خسارة في الوقت القاتل من الأرجنتين.

وحوّل منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

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وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي: "شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف".

وتابع "تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية".

واختتم الرئيس السيسي "نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى".

وتقدم منتخب مصر عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21 ليحسم الفراعنة الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وسجل مصطفى زيكو هدفا في الدقيقة 58 قبل أن يتم إلغائه من حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفيديو بداعي خطأ على مروان عطية.

ونجح زيكو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تم احتسابه هذه المرة في الدقيقة 67 من صناعة هيثم حسن.

وخطف منتخب الأرجنتين اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما سجل كل من كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز على الترتيب في الدقائق 79 و83 و92 على التوالي.

ويصعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الفائز من سويسرا ضد كولومبيا في ربع النهائي.

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